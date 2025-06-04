طهران: سنرد على مقترح واشنطن بما يتناسب مع مصالحنا

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران سترد بشكل مناسب خلال الأيام القادمة على مقترح من الإدارة الأمريكية بشأن تسوية الملف النووي الإيراني بما يتناسب مع مصالح بلاده، مشيرا إلى أن موعد ومكان الجولة الجديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يتحدد حتى الآن.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة النيل للأخبار اذيعت أمس، تعليقاً على اجتماعه في القاهرة مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الاجتماع كان جيداً، مضيفاً: «طرحنا وجهات نظرنا.. لكن لم نكن مرتاحين للتقرير الأخير الذي صدر عن غروسي حيث لم يكن منصفاً.. وقد نبهت غروسي بهذا الشأن قلت له إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ألا تخرج عن مسارها الفني والتقني، ويجب ألا تتحول إلى مؤسسة سياسية أو تكون أداة لبعض الدول وبعض القوى، ويجب أن تؤدي دورها الحيادي.

غروسي طمأنني بأن الوكالة تتجه نحو القضايا الفنية والتقنية ولا تسمح بدخول الرغبات السياسية لبعض الدول في تقاريرها، لكن طبعاً تبقى هناك بعض التساؤلات بهذا الشأن».

على صعيد متصل، أكدت موسكو، أمس، أن لإيران الحق في برنامج نووي سلمي، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برغبته في استبعاد أي تخصيب لليورانيوم من قبل طهران في الاتفاق النووي الجديد.

وأكد الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن للدول الحق في الطاقة السلمية، ويجب أن يتم استخدام الطاقة الذرية السلمية حصراً تحت الرقابة الصارمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً: «نعتقد أن على الدول الالتزام بهذا الحق».

كما كرر بيسكوف دعم موسكو للمحادثات الهادفة إلى حل سلمي للأزمة بين إيران والولايات المتحدة.