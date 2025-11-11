مفتشو «الطاقة الذرية» زاروا مواقع في إيران

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي القول، أمس، بأن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا مواقع نووية إيرانية الأسبوع الماضي، وذلك بعد أسبوع من حث الوكالة إيران على «تحسين جاد» للتعاون معها.

ونفذت الوكالة أكثر من عشر عمليات تفتيش في إيران منذ تبادل ضربات جوية مع إسرائيل في يونيو، لكنها أشارت الأسبوع الماضي إلى أنها لم تمنح حق الوصول إلى منشآت نووية تعرضت لقصف أمريكي مثل فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال بقائي «ما دمنا عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فسنلتزم بتعهداتنا، وفي الأسبوع الماضي فقط زار مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة منشآت نووية، بما في ذلك مفاعل طهران البحثي» دون ذكر المنشآت الأخرى على وجه التحديد.

وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي الأسبوع الماضي، إن على إيران أن تقوم «بتحسين جاد» للتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب تصعيد التوتر مع الغرب.

وجاءت تصريحات بقائي رداً على قول غروسي الأسبوع الماضي إن إيران «لا يمكنها أن تقول (أظل ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية)، ثم لا تمتثل لتلك الالتزامات».

إلى ذلك، رفض بقائي الاتهامات الأمريكية لطهران بالتخطيط لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك. وقال «وجدنا هذا الادعاء سخيفاً للغاية». وقال مسؤول أمريكي إن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بدأ أواخر 2024 بنسج خيوط مخطط جرى إحباطه هذا العام لاستهداف السفيرة إينات كرانز نايغر. ويتعلّق المخطط المفترض بتجنيد عملاء بواسطة السفارة الإيرانية في فنزويلا. وقال بقائي إن «القضية كلها مفبركة».