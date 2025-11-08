إيران: نسعى للسلام لكن لن نرضخ للضغوط

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قوله أمس، إن طهران تسعى للسلام، لكنها لن ترضخ للضغوط ولن يجبرها أحد على التخلي عن برنامجها النووي أو برامجها النووية والصاروخية.

وأضاف بزشكيان: «نحن على استعداد لإجراء محادثات في ظل الأطر الدولية، لكن ليس إذا قالوا إنه لا يمكنكم امتلاك علم نووي، أو الحق في الدفاع عن أنفسكم بالصواريخ وإلا سنقصفكم.. نريد أن نعيش في هذا العالم في سلام وأمن، لكن لا نريد أن نكون أذلاء، وليس من المقبول أن يفرضوا علينا ما يريدون وننصاع نحن لهم».

وتأتي تصريحات بزشكيان بعد وقت قليل من تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن إيران تتساءل عما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «إيران تتساءل عن إمكانية رفع العقوبات.. إيران تخضع لعقوبات أمريكية شديدة للغاية، وهذا يصعّب عليها فعل ما ترغب في فعله.. وأنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما سيحدث، لكنني منفتح على ذلك».

وتخضع طهران لعقوبات دولية منذ سنوات، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي.وفي منتصف يونيو الماضي شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، حيث انضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة لضرب المواقع النووية الإيرانية.

ودفعت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً، بإيران إلى الرد بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تعطيل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التي كانت قد بدأت في أبريل.

وصرح ترامب بأن الضربات قضت على البرنامج النووي الإيراني، لكن الحجم الكامل للأضرار لا يزال مجهولاً. وفي سبتمبر الماضي أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية الزناد بعد تفعيلها من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ودعت سلطنة عُمان التي استضافت جولات عدة من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية، كلا الجانبين إلى العودة لطاولة المفاوضات.