«نووي إيران».. تقدم في المحادثات من دون حسم

بدأت واشنطن وطهران جولة خامسة من المحادثات النووية في العاصمة الإيطالية روما، إذ ذكرت وسائل إعلان إيرانية، أن المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين استأنفوا محادثاتهم، أمس، في روما بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وعقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جولة خامسة من المحادثات، بوساطة سلطنة عمان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، للتلفزيون الرسمي في روما: «الجولة الحالية من المحادثات حساسة بشكل خاص.. علينا أن ننتظر الموضوعات التي سيطرحها الطرف الآخر.. وسنحدد مواقفنا بناء على ذلك».

وقال عراقجى إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية انتهت. وأدلى عباس عراقجي بهذا التصريح عبر منشور على تطبيق تلغرام، لتبادل الرسائل النصية، ونشر صورة له وهو يتحدث مع وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي. وأضاف عرقجي أن المفاوضات معقدة جداً الى درجة لا يمكن إنجازها في اجتماعين أو ثلاثة، واصفاً التواصل مع واشنطن بأنه مهني جداً.

بدوره، قال وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، عبر منصة «إكس»: «انتهت في روما الجولة الخامسة من المحادثات بين ايران والولايات المتحدة مع تحقيق بعض التقدم من دون أن يكون حاسماً»، معرباً عن أمله أن يتم توضيح القضايا العالقة في الأيام المقبلة.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، ستيف ويتكوف غادر المحادثات، إذ صرح بقائي: «رئيس فريق التفاوض الأمريكي غادر هنا قبل دقائق قليلة بسبب موعد رحلته».

وقال عراقجي قبيل مغادرته إلى روما، إنه وحال إصرار أمريكا على التخصيب الصفري لليورانيوم، لن يكون هناك اتفاق، مشدداً على أنه حان الوقت لاتخاذ القرار.

وكتب عراقجي في تغريدة له على منصة «إكس»: «عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا.. معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة:

سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق.. تخصيب صفر = لا اتفاق.. لقد حان وقت اتخاذ القرار»، وفقاً لوكالة أنباء مهر الإيرانية. وأشارت الوكالة، إلى أن وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، غادر صباح الجمعة، على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين.

إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من هذه المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف. ومن المقرر أن تدخل المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني مرحلة حاسمة في اجتماع روما.

وتطالب الولايات المتحدة أن توقف الحكومة الإيرانية بشكل كامل تخصيب اليورانيوم والذي تنظر إليه واشنطن بوصفه إجراء ضرورياً لمنع تطوير الأسلحة النووية بشكل دائم، فيما ترفض طهران هذا الطلب، لكنها أظهرت استعدادها لفرض قيود على البرنامج النووي مرة أخرى والسماح بفرض ضوابط أكثر صرامة.