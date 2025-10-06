هل تدفع الصين سراً لإيران؟ كيف ومقابل ماذا؟

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير خاص عن اتفاق سري بين الصين وإيران، يتيح لبكين شراء النفط الإيراني بعيداً عن منظومة العقوبات الغربية، من خلال ما وصفته بـ «مسار غير مباشر» يربط التجارة بالنفط مقابل مشاريع البنية التحتية.

وبحسب مصادر غربية، من بينها مسؤولون حاليون وسابقون في الولايات المتحدة ودول أوروبية، فإن الاتفاق يقوم على نظام مقايضة معقد يسمح بتدفق النفط الإيراني إلى الصين، بينما تتولى شركات صينية مملوكة للدولة تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى داخل إيران، في مجالات النقل والطاقة والاتصالات.

وتشير الصحيفة إلى أن تنفيذ هذه الصفقات يتم عبر شبكة مالية صينية محكمة الإغلاق، تتولى إدارتها شركة تأمين حكومية تُعرف باسم «سينوسور»، وهي أكبر وكالة ائتمان صادرات في العالم، إلى جانب كيان مالي غامض يحمل اسم «تشوكسين»، لا تظهر له أي سجلات عامة في القوائم الرسمية للمؤسسات المالية الصينية.

هذا الترتيب المالي، الذي يتجاوز النظام المصرفي الدولي، وفر شريان حياة حيوياً للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من القيود والعقوبات الأمريكية المشددة.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 8.4 مليارات دولار من مدفوعات النفط الإيراني تدفقت العام الماضي عبر هذه القناة لتمويل مشاريع صينية في إيران، كما قُدّرت قيمة صادرات النفط الخام الإيراني بنحو 43 مليار دولار خلال العام ذاته، ذهبت 90% منها إلى السوق الصينية، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتتولى شركة تجارة النفط الحكومية الصينية «جوهاي زينرونغ» – وهي من الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية – شراء النفط الإيراني من شركة تابعة لطهران، ويُودع المشتري الصيني مئات الملايين من الدولارات شهرياً في حسابات «تشوكسين»، التي تقوم لاحقاً بتحويل هذه الأموال إلى شركات المقاولات الصينية العاملة في إيران، بضمان «سينوسور» التي تعمل كعنصر ضامن لتوازن العلاقة المالية بين الطرفين.

وبذلك، تتمكن بكين وطهران من بناء آلية متكاملة لتجاوز العقوبات الأمريكية والحفاظ على تدفق التجارة بينهما دون المرور بالنظام المالي الغربي.

ويرى مراقبون أن هذا التطور قد يشعل مواجهة جديدة مع واشنطن، خصوصاً مع تصاعد اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروف بمواقفه المتشددة تجاه كل من الصين وإيران، وسط تساؤلات متزايدة حول رد ترامب على ذلك.