مجلس الأمن يرفض تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس، مسعود بزشكيان، قوله أول من أمس، إن طهران مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو، وستعدل سياساتها إذا أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنه عبر عن أمله في ألا يحدث ذلك.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية، إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.
وكتب عراقجي، في منشور على تلغرام، أن الاتفاق الموقع هذا الشهر في مصر سيظل سارياً ما لم تتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها، مضيفاً: خلاف ذلك، ستعتبر إيران أن التزاماتها العملية قد انتهت.