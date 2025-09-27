مجلس الأمن يرفض تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران

فشل مسعى روسي وصيني لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، أمس، في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة عضواً، وذلك بعد أن صوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار الذي تقدم به البلدان.وصوتت 9 دول بالرفض، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أن اتهمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، طهران بانتهاك اتفاق عام 2015.

وعرضت الترويكا الأوروبية، في وقت سابق، تأجيلاً يصل إلى 6 أشهر من أجل إتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل حول برنامج طهران النووي، إذا أعادت إيران السماح بدخول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس، مسعود بزشكيان، قوله أول من أمس، إن طهران مستعدة تماماً لمواجهة أي سيناريو، وستعدل سياساتها إذا أعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة، لكنه عبر عن أمله في ألا يحدث ذلك.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران ستلغي اتفاقاً يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية، إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها.

وكتب عراقجي، في منشور على تلغرام، أن الاتفاق الموقع هذا الشهر في مصر سيظل سارياً ما لم تتخذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي تم إلغاؤها، مضيفاً: خلاف ذلك، ستعتبر إيران أن التزاماتها العملية قد انتهت.