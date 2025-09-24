موسكو وطهران توقعان اتفاقاً لبناء 8 محطات نووية صغيرة في إيران

أعلنت شركة روساتوم الروسية أن موسكو ووطهران وقعتا اليوم "الأربعاء" مذكرة تفاهم لبناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران.

ووقع الاتفاق رئيس روساتوم أليكسي ليخاتشوف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي خلال اجتماع في موسكو. ووصفت روساتوم الاتفاق بأنه "مشروع استراتيجي".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي وهو ويشغل أيضا منصب نائب الرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية إن الخطة تتضمن بناء ثماني محطات طاقة نووية في إطار سعي طهران للوصول إلى قدرة إنتاجية للطاقة النووية تبلغ 20 جيجاوات بحلول عام 2040.

وكشف أنه تمت في السابق، زيارات إلى مواقع بناء هذه المحطات النووية، وجرت مفاوضات بشأن العقود، ومع الاتفاقية التي تم توقيعها، ستدخل تلقائياً مرحلة التشغيل للمضي قدما في التصميم والهندسة والإجراءات التكميلية.

ويجري حالياً بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية.

وتواجه إيران أزمة نقص الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، ولا تمتلك سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية بنتها روسيا وتبلغ قدرتها نحو جيجاوات.