محادثات نووية بين إيران والأوروبيين في تركيا غداً

وقال عراقجي لصحافيين على هامش الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في طهران: «أظن أن الجولة المقبلة على مستوى نواب وزراء الخارجية من المقرر أن تعقد في إسطنبول الجمعة».
وأكدت مصادر دبلوماسية فرنسية أن المحادثات ستجري، الجمعة، في إسطنبول على مستوى مسؤولين سياسيين. وأضاف عراقجي: «بينما نواصل الحوار مع الولايات المتحدة، نحن مستعدون أيضاً للتحدث مع الأوروبيين..
للأسف، أصبح الأوروبيون أنفسهم معزولين نوعاً ما في هذه المفاوضات بسياساتهم الخاصة.. لا نريد وضعاً مماثلاً، ولهذا السبب واصلنا مفاوضاتنا معهم».
. إننا ننتظر لكي تحدد سلطنة عمان مكان وموعد الجولة المقبلة من المباحثات غیر المباشرة بین طهران وواشنطن.. وإننا عازمون حتى اللحظة على مواصلة المفاوضات»، ومن المنتظر أن تعلن وزارة الخارجية العمانية عن الجولة الخامسة من المحادثات.
على صعيد متصل قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إن المملكة تدعم بشكل كامل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، وتأمل بتحقيق نتائج إيجابية.