جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا الأحد

من المرتقب عقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل، في العاصمة العُمانية مسقط، إذ تشير وسائل إعلام رسمية إيرانية، إلى يوم 11 مايو موعداً محتملاً. وقال مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض، إن التوقيت لم يتم تحديده بعد، قائلاً: «ستجري المحادثات على مدى يومين في مسقط، إما السبت والأحد أو الأحد والاثنين».

ووفقاً لموقع أكسيوس الإخباري، قال كبير المفاوضين الأمريكيين، ستيف ويتكوف، إن واشنطن تحاول عقد الجولة القادمة من المحادثات في مطلع الأسبوع المقبل.

وذلك بعد يوم من تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية التزام طهران بالنهج الدبلوماسي مع واشنطن. ونقل موقع أكسيوس، عن ويتكوف، قوله إن الولايات المتحدة تحاول تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران، هذا الأسبوع، بشأن البرنامج النووي لإيران.

وقال ويتكوف، لمراسل «أكسيوس»، باراك رافيد، إنه إذا لم يحدث ذلك، فسوف يكون فقط بسبب زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، وفق منشور على موقع «إكس». وأضاف المبعوث الأمريكي:

«نحرز بعض التقدم. وآمل أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح»، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال ويتكوف، إن الرئيس ترامب يريد أن يتم حل هذا الأمر بالسبل الدبلوماسية إن أمكن، لذا نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.

وتركز المحادثات، التي تأتي بعد ثلاث جولات من المشاورات المكثفة في الأشهر الأخيرة، بشكل مباشر على القضايا الإنسانية وبعض المخاوف الأمنية للجانبين. وأشار موقع نورنيوز، إلى أنه في ظل الأجواء السياسية المتوترة في المنطقة، تعد محادثات مسقط بالغة الحساسية، وقد تؤثر نتائجها على مستقبل الملف النووي الإيراني.

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، أنه يؤيد التوصل إلى اتفاق منصف بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، وفق ما أفاد الكرملين.

وعقب اتصال هاتفي بين الرئيسين، قالت الرئاسة الروسية، في بيان، إن الجانب الروسي جدد تأكيده على رغبته في المساهمة في تعزيز هذا الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق منصف يرتكز على مبادئ القانون الدولي.