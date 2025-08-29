إيران تتوعد بالرد على عقوبات الأوروبيين

فعلت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على ايران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة إلى مجلس الأمن.وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث ترغب في إبلاغ مجلس الأمن بأنه استناداً إلى أدلة عملية، ترى مجموعة إي3 أن إيران لا تحترم التزاماتها، وتلجأ تالياً إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد.

وعلى الفور، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران سترد على قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتفعيل آلية الزناد. وأشار عراقجي في اتصال هاتفي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني، إلى أن إيران سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث، بهدف حماية حقوقها ومصالحها الوطنية.وأعرب عراقجي لنظرائه عن أمله أن تقوم الدول الأوروبية الثلاث من خلال فهم الحقائق القائمة، بتصحيح هذا القرار الخاطئ بشكل مناسب في الأيام المقبلة.

كما قال مسؤول إيراني كبير، إن خطوة تفعيل عملية إعادة فرض جميع العقوبات غير قانونية ومؤسفة، وإن طهران تراجع خياراتها، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

بدوره، رحب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بقرار الترويكا الأوروبية تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران، مضيفاً أن الدول الثلاث قد قدمت دليلاً واضحاً على عدم وفاء طهران بالتزاماتها النووية.وأكد روبيو في بيانه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاعل المباشر مع إيران للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون، إن روسيا والصين وضعتا اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمدد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لمدة 6 أشهر، ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فوراً.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، اجتماعاً طارئاً مغلقاً لمناقشة قيام الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على طهران، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.