إيران ترفض الإذعان للولايات المتحدة

شدد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأحد على أن بلاده ترفض "الاذعان" للولايات المتحدة، داعيا الى الوحدة الداخلية لمواجهة ذلك بعد الحرب مع إسرائيل.

وأتت تصريحات خامنئي خلال مناسبة دينية ففي طهران، بحسب موقعه الإلكتروني، وذلك بعد شهرين على وقف الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر توجيه ضربات الى مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية.

وبدأت الحرب مع شنّ إسرائيل هجوما على إيران في 13 يونيو قصفت خلاله أهدافا عسكرية ونووية ومدنية. وردت طهران خلال المواجهة غير المسبوقة التي استمرت 12 يوما، بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل.

وقال خامنئي "تعرّضت إيران لهجوم في 13 يونيو، وبعد يوم واحد فقط، اجتمع عدد من عملاء أمريكا في إحدى العواصم الأوروبية وبدأوا بالتباحث حول بديل للجمهورية الإسلامية".

أضاف "لكنّ الشعب الإيراني بصموده إلى جانب القوات المسلحة والحكومة والنظام، وجّه لكمة قاصمة إلى أفواه هؤلاء جميعا".

واعتبر خامنئي، أن واشنطن "تريد أن تكون إيران خاضعة لإمرتها"، مضيفا "إن عداوة أميركا مع إيران إنما تعود الى رفض هذا الاذعان".

وأشار المرشد الأعلى الذي يتولى منصبه منذ العام 1989، الى أن "الأعداء أدركوا أنّهم لا يستطيعون إخضاع إيران بالحرب، فرأوا أنّ السبيل هو إثارة الخلافات في الداخل".

وتابع "قد توجد اختلافات في الأذواق السياسية والاجتماعية، لكنهم (الإيرانيون) متّحدون في الدفاع عن النظام والبلاد، وفي الوقوف في وجه العدو".

وقطعت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في العام 1980 بعيد انتصار الثورة الإسلامية وأزمة الرهائن الأميركيين في سفارة واشنطن بطهران.

وفرضت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، خصوصا على خلفية برنامجها النووي.