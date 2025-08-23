محادثات إيرانية أوروبية الأسبوع المقبل بشأن «النووي»

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الإيرانية، بعد اتصال هاتفي بين الوزير عباس عراقجي، ودبلوماسيين أوروبيين رفيعي المستوى، أنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات مع البلدان الأوروبية الثلاثة والاتحاد الأوروبي الثلاثاء المقبل على مستوى وزراء الخارجية.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث أعادوا طرح خطتهم الرامية إلى منع تفعيل الآلية، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.
وأكد عراقجي أن طهران لن تنخرط في هذا المسار، لكنها ستتشاور مع أصدقائها في مجلس الأمن بشأن تداعياته. كما أفادت قناة سينرجي على تلغرام، بأن عضوين من فريق البعثة الإيرانية التقيا، أمس، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، لمناقشة مستقبل التعاون بين إيران والوكالة.
وقت يداهم
بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: أجريت وديفيد لامي ويوهان فاديفول وكايا كالاس، اتصالاً مهماً جداً بنظيرنا الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات على إيران التي نتحضر لإعادة تفعيلها.. الوقت يداهمنا.. سيعقد لقاء جديد حول المسألة الأسبوع المقبل.
تجنّب عقوبات
الوقت قصير للغاية، وعلى إيران الانخراط بشكل جدي لتجنّب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.. لقد أوضحنا أننا لن نسمح بانتهاء آلية إعادة فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام.
مشيراً إلى أن الأوروبيين أصدروا تعليمات لمسؤولي السياسة بالاجتماع مع نظرائهم الإيرانيين الأسبوع المقبل. وأوضحت كالاس، أن استعداد إيران للتعامل مع أمريكا أمر بالغ الأهمية مع اقتراب الموعد النهائي لآلية إعادة فرض العقوبات.