إيران لا تستبعد محادثات نووية مباشرة مع أمريكا

قالت طهران إنها لا تستبعد إجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها تؤكد تمسكها بتخصيب اليورانيوم وهو إجراء ترفضه واشنطن. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني قوله أمس، إن إيران يمكن أن تجري محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة إذا توفرت الشروط المناسبة لذلك.

ووصف عارف المطالبات الأمريكية بتخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم بالكامل بأنها «مزحة». وقال: «إيران مستعدة للتفاوض في ظل ظروف متكافئة من أجل حماية مصالحها... إذا توفرت الظروف المناسبة فنحن مستعدون حتى لإجراء محادثات مباشرة».

وغادر نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو، طهران أول من أمس، بعد محادثات مع مسؤولين إيرانيين بشأن التعاون بين إيران والوكالة. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن كاظم غريب آبادي، نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإيرانية، قوله إن أبارو غادر طهران بعد محادثات مع وفد إيراني بشأن التعاون بين الوكالة وإيران في ظل الظروف الجديدة.

وأضاف آبادي أنه تقرر مواصلة المشاورات مع الأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماع. وتابع أن الوفد الإيراني أعرب عن انتقاده واحتجاجه الشديدين لعدم قيام الوكالة بمسؤولياتها خلال الهجوم الإسرائيلي والأمريكي في يوليو على إيران، وطالب بـ «تصحيح العمليات الخاطئة التي تحكم الوكالة بشأن القضية النووية الإيرانية».