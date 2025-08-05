إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر «النووي»

طهران - وام، عواصم - وكالات

أعلنت إيران، أمس، أن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران خلال عشرة أيام، مؤكدة التزامها بعضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي، ورفضها تفعيل الدول الأوروبية «آلية الزناد»، محذرة من تداعيات خطيرة على نظام عدم الانتشار، وانتقدت الخارجية الإيرانية أداء الوكالة، واعتبرته «مسيساً»، داعية إلى التزامها بمهامها الفنية فقط.

وكان رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، قال إنه لن يسمح لأية جهة دولية بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، استناداً للقوانين المصادق عليها من مجلس الشورى. وفي تصريح لوكالة تسنيم الإيرانية، نفى عزيزي استئناف عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت النووية الإيرانية.

مشدداً على أن وفد الوكالة، الذي من المقرر أن يزور إيران الأسبوع المقبل، «مخول فقط بإجراء محادثات ومشاورات فنية وتخصصية مع المسؤولين والخبراء الإيرانيين».

وأضاف: «إن القوانين المصوت عليها في البرلمان تمنع تماماً دخول أي وفد أو جهة أجنبية إلى المنشآت النووية، كما أن القيام بأي نوع من عمليات التفتيش من قبل هذا الوفد أو غيره غير مسموح به».

وشدد على أن «هذه القيود ثابتة وغير قابلة للتغيير، والالتزام الكامل بها أمر لا يقبل التهاون»، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بخصوص هذه الزيارة لا يتضمن بأي شكل من الأشكال مناقشة قضايا مثل منح وصول إلى المنشآت أو تنفيذ عمليات تفتيش».

في السياق ذاته أعلنت طهران تشكيل «مجلس الدفاع الأعلى» برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية قادة السلطات والأجهزة الأمنية والعسكرية، لإعادة هيكلة القيادة العسكرية ورسم السياسات الدفاعية في ظل التحديات بعد الهجوم الإسرائيلي- الأمريكي في 12 يونيو.