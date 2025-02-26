إيران تترقب هجوماً إسرائيلياً

وضعت إيران أنظمتها الدفاعية في حالة تأهب في ظل مخاوف من هجوم إسرائيلي أمريكي محتمل، وفق ما أكدت مصادر لصحيفة «التلغراف» البريطانية. وقالت المصادر إن إيران تعزز الدفاعات حول مواقعها النووية والصاروخية.

وكشفت المصادر أن: «إيران في حالة تأهب للهجوم والسلطات تتوقعه كل ليلة، وقد تم وضع جميع المواقع تحت تأهب تام، بما في ذلك المواقع التي لا يعرفها أحد». وتابع أن تعزيز الحماية للمواقع النووية كان معمولاً به على مدار سنوات، إلا أنه تسارع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي الأول العام الماضي. وأوضحت المصادر أن هذه التحركات زادت بعد تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي رجحت دعم إسرائيل لضرب إيران.