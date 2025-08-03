بريطانيا تشكك في نوايا إيران من تخصيب اليورانيوم

أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إنه لا يقبل قول إيران إنها تخصب اليورانيوم لأغراض أكاديمية.

وفي حوار تطرق لقضايا كثيرة مع صحيفة ذا جارديان، قال لامي: لا يمكن لقادتها التوضيح لي لماذا يريدون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %؟ وأنا أجريت محادثات كثيرة معهم، محذراً من أن تطوير إيران للأسلحة النووية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن بلاده لا تزال قادرة على تخصيب اليورانيوم، وأن وكالة الطاقة الدولية وافقت على آلية جديدة للتعاون معها.

وتابع أن الوكالة سترسل فريقاً إلى إيران للتفاوض. وأضاف أنه يمكن تجديد المباني، واستبدال الآلات، لأن التكنولوجيا متوفرة.

كما قال: لدينا عدد كبير من العلماء والفنيين الذين عملوا في منشآتنا.. لكن موعد وكيفية استئناف التخصيب يعتمدان على الظروف.

وأكد عراقجي، أنه ما دام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يُطالب بوقف التخصيب بالكامل، فلن يكون هناك اتفاق، وذلك في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز. رغم هذا، رأى أنه بإمكان واشنطن التعبير عن مخاوفها من خلال المفاوضات.

ولفت إلى أنه يمكن التفاوض وتقديم الحجج، لكن مع التخصيب الصفري لا شيء لدى إيران لتقديمه، وفق تعبيره. وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد يصل إلى إيران خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف الأسبوع الماضي، أن هذه الزيارة تأتي لبحث خيارات مواصلة التعاون. وتابع أنه من الضروري البحث في خيارات جديدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نظراً للقانون الذي أقره البرلمان الإيراني.