واشنطن تتهم إيران بتنفيذ عمليات "اغتيالات وخطف" في الخارج

اتهمت الولايات المتحدة وعشر دول حليفة لها إيران الخميس، بتنفيذ سياسة أغتيالات وعمليات خطف الخارج، بحسب ما أورد بيان مشترك.

وقالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية تشيكيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد في البيان "نحن موحدون في معارضتنا محاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية الهادفة إلى قتل وخطف وترهيب أشخاص في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك صارخ لسيادتنا".

وتابع البيان "تتعاون هذه الأجهزة على نحو متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف صحافيين ومعارضين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية. هذا الأمر غير مقبول"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، حذّرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني من أن مخاطر شن إيران هجمات على الأراضي البريطانية ازداد "بشكل كبير" مع ما لا يقل عن 15 محاولة قتل أو خطف منذ عام 2022.

كذلك اتّهمت الاستخبارات الهولندية طهران بالإعداد لمحاولة اغتيال في العام 2024 لإيراني يقيم في هولندا. والمؤامرة أحبطتها الشرطة التي اعتقلت اثنين من المشتبه بهم.

ويشتبه بأن أحد المعتقلين متورط أيضا في محاولة اغتيال السياسي اليميني الإسباني أليخو فيدال-كوادراس، وهو من داعمي المعارضة الإيرانية. فيدال-كوادراس أصيب في إطلاق نار في مدريد في العام 2023.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية في العام 2023 توجيه الاتهام لثلاثة أعضاء في عصابة إجرامية أوروبية يشتبه بأنها ضالعة في مؤامرة مدعومة من طهران لاغتيال صحافي إيراني-أميركي معارض.