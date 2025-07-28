إسرائيل تكشف «عملية تجسس» وتهدد مجدداً باستهداف خامنئي

جددت إسرائيل تهديدها باستهداف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، وكشفت عن واحدة من أخطر قضايا التجسس لصالح طهران، فيما كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تفاصيل عن محاولة اغتياله خلال حرب يونيو الماضي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارة لقاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي: إن إسرائيل يمكن أن تستهدف خامنئي مستقبلاً إذا واصل تهديده لإسرائيل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كاتس قوله: «إن يدنا الطويلة ستصل إلى طهران مجدداً وحتى بقوة أكبر، وهذه المرة ستصل إليك شخصياً، إذا واصلت تهديد إسرائيل... لا تهدد كي لا تصاب بأذى».

في السياق، كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، كواليس جديدة بشأن الحرب التي وقعت الشهر الماضي بين إيران وإسرائيل، وكيفية التوصل لوقف إطلاق النار، فضلاً عن محاولة اغتياله. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن عراقجي قوله إنه «أثناء الحرب، تم زرع قنبلة مقابل منزلي، واستُهدف المنزل المقابل، وقد تم القبض على المنفذين».

وتابع: «عدة مرات، حلقت طائرات مسيرة فوقنا خلال رحلاتنا إلى تركيا»، كما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وبشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل، قال عراقجي: «في اليوم الثامن أو التاسع من الحرب، اتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قراراً استراتيجياً ينص على قبول وقف إطلاق النار غير المشروط في حال تقدم العدو بطلب رسمي بذلك. هذا القرار جاء من موقع قوة».

وتابع: «في الساعة الواحدة فجراً، تلقينا اتصالات تفيد بأن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار، وبعد تلقي هذا الطلب من عدة دول، أجريت بصفتي وزير الخارجية مشاورات مع سائر المؤسسات المعنية للتأكد من توافق الوضع مع القرار المذكور». وأوضح: «بعد التأكد النهائي، تم الإعلان أن إيران مستعدة لوقف الحرب بشرط أن يوقف الطرف الآخر هجماته».

وأضاف: «في مساء اليوم الأول من وقف إطلاق النار، زعمت إسرائيل أن إيران أطلقت صواريخ، وخرقت الاتفاق، فأرسلوا طائراتهم لشن غارات، على الفور، أرسلت رسالة إلى ويتكوف (المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف) مفادها أن إسرائيل تختلق الذرائع وتتهم إيران زيفاً، ولم يحصل أي خرق، وإذا أقدمت على أي عمل، فسوف نرد فوراً وبشدة أكبر من السابق».

وأشار عراقجي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد وطلب من الطيارين العودة، وأوقف الهجوم الإسرائيلي.

قضية تجسس

إلى ذلك، كشفت السلطات الإسرائيلية، أمس، عن واحدة من أخطر قضايا التجسس لصالح طهران، قدم خلالها عميل إيراني معلومات عسكرية خطيرة، وفق موقع «بحداري حريديم» العبري.

ووفق لائحة الاتهام، التي نشرها الموقع العبري، قدم العميل الإيراني معلومات عسكرية خطيرة خلال الحرب الإيرانية والإسرائيلية وقبلها، وكشف لطهران عن جواسيس يعملون لصالح إسرائيل في إيران.