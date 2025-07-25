إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية بشروط

قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، أمس، إن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شريطة احترام بعض المبادئ، وذلك قبل يوم من اجتماع مقرر مع قوى أوروبية في إسطنبول.

وأضاف آبادي أن المحادثات يمكن أن تُستأنف، شريطة الاعتراف بحقوق طهران، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وبناء واشنطن الثقة مع طهران، وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران.

إلى ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية، إيران، بإطلاق ذخائر عنقودية على مناطق مدنية في إسرائيل، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين البلدين، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي العرفي.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، إن القوات الإيرانية أطلقت الشهر الماضي على مناطق سكنية مكتظة بالسكان في إسرائيل، صواريخ بالستية تحتوي رؤوسها الحربية على ذخائر عنقودية، في هجمات هددت أرواح المدنيين.

وأحصت المنظمة في بيانها، ثلاث ضربات صاروخية من هذا النوع، وقعت في 19 و20 و22 يونيو، وطالت مناطق غوش دان، وبئر السبع، وريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.

ونقل البيان عن إريكا غيفارا روزاس مديرة الأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، قولها، إن الذخائر العنقودية أسلحة عشوائية، لا ينبغي استخدامها أبداً، باستخدامها هذه الأسلحة في مناطق سكنية أو بالقرب منها، عرضت القوات الإيرانية حياة مدنيين للخطر، وأظهرت استخفافاً صارخاً بالقانون الإنساني الدولي.

وشددت منظمة العفو الدولية، على أن القانون الإنساني الدولي العرفي، يحظر استخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها، وأن شن هجمات عشوائية تقتل أو تصيب مدنيين، يشكل جريمة حرب.