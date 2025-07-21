مناورات بحریة بین إیران وروسیا تبدأ اليوم

من المقرر أن تنطلق اليوم مناورات الإنقاذ والإغاثة البحرية المشتركة لعام 2025 بين روسيا وإيران في بحر قزوين، وأن تستمر ثلاثة أيام.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أمس، بأن «المناورات تُقام تحت شعار (معاً من أجل بحر قزوين آمن وسالم)، بمشاركة قوات البحرية التابعة للجيش الإيراني والحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي الإيراني، إلى جانب البحرية الروسية، وبحضور مراقبين من دول الجوار المطلة على بحر قزوين».

وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز السلامة والأمن البحري، وزيادة مستوى التنسيق والتعاون البحري بين القوات البحرية لدول حوض بحر قزوين، بحسب «تسنيم».

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في موسكو، لإجراء محادثات بشأن برنامج طهران النووي، وفق ما أعلن الكرملين أمس.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لاريجاني «نقل تقييمات للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وبشأن البرنامج النووي الإيراني». وأضاف أن بوتين أعرب عن «مواقف روسيا المعروفة بشأن الطرق التي يمكن من خلالها جعل الوضع مستقراً في المنطقة وحول التسوية السياسية للبرنامج النووي الإيراني».

وأتى اللقاء بين بوتين ولاريجاني في يوم قال مصدر دبلوماسي ألماني أمس، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنوي عقد محادثات جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، نقلاً عن مصدر لم تسمّه، أن طهران وافقت على إجراء محادثات مع الدول الأوروبية الثلاث.

والأسبوع الماضي، نددت روسيا بتقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي نقلاً عن مصادر مجهولة جاء فيه أن بوتين «شجع» إيران على قبول اتفاق مع الولايات المتحدة يمنع إيران من تخصيب اليورانيوم.

وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأمر «خطاً أحمر».