إيران: لا مفاوضات نووية دون استعداد لاتفاق عادل





قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن استئناف المفاوضات النووية مع الجانب الأمريكي غير ممكنة حاليا مالم يعلن استعداده للتوصل إلى اتفاق نووي عادل .

وأضاف عراقجي أنه أبلغ بشكل واضح وزراء خارجية الترويكا الأوروبية والمنسقة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عبر مباحثات بالفيديو إن الولايات المتحدة هي من انسحبت من الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 وأن أي جولة جديدة من المفاوضات لن تكون ممكنة إلا إذا أبدى الطرف المقابل استعدادًا حقيقيًا للتوصل إلى اتفاق نووي عادل، ومتوازن، وقائم على المصالح المشتركة.