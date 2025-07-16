إتفاقية تعاون نووي مدني بين أمريكا والبحرين





وقعت الولايات المتحدة ومملكة البحرين بالأحرف الاولى اتفاقية للتعاون النووي المدني، وذلك قبيل اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد الأمير سلمان حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في حفل التوقيع إلى جانب نظيره البحريني عبد الله بن راشد الزياني "إنه توقيع مهم.

إنه الخطوة الأولى نحو تعاون نووي مدني أعمق، ويُظهر استعداد الولايات المتحدة للشراكة مع أي دولة ترغب في متابعة برنامج نووي مدني لا يهدف إلى إنتاج أسلحة أو تهديد أمن الدول المجاورة".

واستقبل ترامب ولي عهد البحرين على أن يناقشا الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي.