طهران: نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان: إننا ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، ونواصل هذا المسار السلمي بجدية. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، عن بزشكيان قوله في مدونة له على منصة إكس: علينا أن ننظر إلى الماضي بعين ناقدة، لفتح آفاق جديدة..

ما سيقودنا إلى مستقبل أفضل هو إعادة بناء الأمل، والاستعداد للتعلم والتغيير، وشق طريق جديد قائم على الوفاق والتعاطف والعقلانية.. ما زلنا نعتقد أن نافذة الدبلوماسية مفتوحة، وأننا نواصل هذا المسار السلمي بجدية.

إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه ناقش مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي، أمس، سبل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الإيرانية.

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الترويكا الأوروبية، ستقوم بتفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة على إيران بحلول نهاية أغسطس المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي قبل ذلك. وأضاف بارو للصحفيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل:

فرنسا وشركاؤها لديهم ما يبرر إعادة تطبيق الحظر العالمي على الأسلحة والبنوك والمعدات النووية الذي كان قد تم رفعه قبل 10 أعوام.. بدون التزام قوي وملموس وموثوق من إيران، سنفعل ذلك بحلول نهاية أغسطس على أقصى تقدير.

كما قال المجلس الأوروبي في بيان، أمس، إنه فرض عقوبات على ثمانية أفراد إيرانيين وكيان إيراني بسبب ما أسماها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقمع العابر للحدود.

ونسب البيان إلى المعنيين بالعقوبات ارتكاب انتهاكات بالوكالة عن أجهزة الدولة الإيرانية خارج إيران، لا سيما عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بإجراءات موجزة وتعسفية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري لأشخاص يعتبرون معارضين أو منتقدين لإيران.