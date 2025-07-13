إيران تتمسك بالتخصيب وتحذر الأوروبيين من فرض عقوبات

شددت إيران على تمسكها بحقها في تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أنها تدرس بعض التفاصيل تمهيداً لاحتمال استئناف المحادثات النووية، فضلاً عن تحذيرها الأوروبيين من أن إعادة فرض عقوبات ستعني نهاية دورهم في الملف.

وأعلنت إيران استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق شكل جديد، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بالحل الدبلوماسي للخلافات المرتبطة ببرنامجها النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمام دبلوماسيين أجانب في طهران: «لم يتوقف تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه سيتخذ شكلاً جديداً.

وبموجب القانون، فإن كل تعاوننا مع الوكالة ستتم إدارته الآن من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.. إيران تظل مستعدة لبناء هذه الثقة من خلال الدبلوماسية، ولكن قبل ذلك، يتعين على نظرائنا إقناعنا بأنهم يريدون الدبلوماسية، وليس أن تستخدم لإخفاء أهداف أخرى.

وقد صار دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة».

وأوضح عراقجي، أن بلاده تدرس بعض التفاصيل تمهيداً لاحتمال استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه في حال حصول ذلك فإن القدرات العسكرية الباليستية خصوصاً، لن تكون مدرجة ضمن المحادثات.

وأكد أن إيران ستحافظ على قدراتها، خصوصاً العسكرية، في جميع الظروف، مضيفاً أن هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض.

وجدد وزير الخارجية الإيراني، تأكيد حق طهران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل لتأطير برنامجها النووي، قائلاً: «لن نقبل بأي اتفاق لا يتضمن الحق في تخصيب اليورانيوم».

وحذر عراقجي، من أن تفعيل آلية الزناد عبر إعادة فرض عقوبات دولية على البرنامج النووي الإيراني، سيعني نهاية الدور الأوروبي في الملف النووي، مضيفاً: «إذا تم تفعيل هذه الآلية، فذلك سيعني نهاية دور أوروبا في الملف النووي الإيراني».

تأكيد ونفي

إلى ذلك، نقل موقع أكسيوس، عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، والمسؤولين الإيرانيين، أنه يدعم فكرة التوصل إلى اتفاق نووي لا يسمح لإيران فيه بتخصيب اليورانيوم.

ووفق ما ذكر الموقع، فقد أفاد مسؤولون مطلعون على هذه القضية، بأن موسكو شجعت الإيرانيين على الموافقة على صفر تخصيب.

وأضافت المصادر أن الروس أطلعوا الحكومة الإسرائيلية على موقف بوتين من تخصيب اليورانيوم الإيراني. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: «نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين».

ونفت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الأمر، ونقلت عن مصدر مطلع قوله: «إن بوتين لم يبعث أي رسالة إلى طهران بهذا الشأن».