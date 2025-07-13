إيران تتمسك بالتخصيب وتحذر الأوروبيين من فرض عقوبات

وأعلنت إيران استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق شكل جديد، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بالحل الدبلوماسي للخلافات المرتبطة ببرنامجها النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمام دبلوماسيين أجانب في طهران: «لم يتوقف تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه سيتخذ شكلاً جديداً.
وبموجب القانون، فإن كل تعاوننا مع الوكالة ستتم إدارته الآن من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.. إيران تظل مستعدة لبناء هذه الثقة من خلال الدبلوماسية، ولكن قبل ذلك، يتعين على نظرائنا إقناعنا بأنهم يريدون الدبلوماسية، وليس أن تستخدم لإخفاء أهداف أخرى.
وقد صار دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة».
وأكد أن إيران ستحافظ على قدراتها، خصوصاً العسكرية، في جميع الظروف، مضيفاً أن هذه القدرات لن تكون موضع أي تفاوض.
وجدد وزير الخارجية الإيراني، تأكيد حق طهران في تخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل لتأطير برنامجها النووي، قائلاً: «لن نقبل بأي اتفاق لا يتضمن الحق في تخصيب اليورانيوم».
تأكيد ونفي
وأضافت المصادر أن الروس أطلعوا الحكومة الإسرائيلية على موقف بوتين من تخصيب اليورانيوم الإيراني. وقال مسؤول إسرائيلي كبير: «نعلم أن هذا ما قاله بوتين للإيرانيين».
ونفت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، الأمر، ونقلت عن مصدر مطلع قوله: «إن بوتين لم يبعث أي رسالة إلى طهران بهذا الشأن».