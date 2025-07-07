الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسرائيل بمحاولة اغتياله من غير أن يوضح ما إذا كانت محاولة الاغتيال وقعت خلال الحرب التي دارت بين البلدين في يونيو الماضي أو بعدها، وفي في مقابلة أجراها معه الإعلامي الامريكي تاكر كارلسون وتم بثها اليوم الاثنين قال بزشكيان "حاولوا، نعم. تحركوا على هذا النحو، لكنهم فشلوا" مضيفا "لم تكن الولايات المتحدة من يقف خلف محاولة قتلي. كانت إسرائيل. كنت في اجتماع، حاولوا قصف المنطقة التي كنا نعقد الاجتماع فيها"، مؤكداً "كانت هذه إسرائيل"، وقال الرئيس الإيراني "لا نرى أي مشكلة في استئناف المفاوضات.

وتابع "هناك شرط... لاستئناف المحادثات. كيف سنثق بالولايات المتحدة مجددا؟ نعود إلى المفاوضات لكن كيف نتأكد في خضمّ هذه المحادثات، أن النظام الإسرائيلي لن يُعطى الإذن بمهاجمتنا مجددا؟".

وقال بزشكيان إنه يعتقد أن طهران يمكنها حل خلافاتها مع الولايات المتحدة عبر الحوار لكن بناء الثقة سيمثل أزمة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

في 13 يونيو شنّت إسرائيل حملة قصف على إيران، أسفرت عن مقتل كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين.

وقعت الهجمات الإسرائيلية قبل أيام من الموعد المقرر لبدء جولة جديدة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن والتي بدأت في 12 أبريل، وردت إيران على الهجمات الإسرائيلية بأطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على اسرائيل مما أسفر عن مقتل 28 شخصا، وفق السلطات، وتدخلت الولايات المتحدة في الحرب التي استمرت 12 يوما وقصفت منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز وتم اعلان وقف اطلاق نار..