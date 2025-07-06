مسؤول إيراني يطالب أمريكا بالتعويض عن تضرر منشآت نووية

طالب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، الولايات المتحدة بدفع تعويضات عمّا وصفه بأضرار جسيمة لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، نتيجة ما اعتبره هجوماً عسكرياً غير مشروع.

وكتب ولايتي في منشور على منصة «إكس»: «شنت الحكومة الأمريكية هجوماً عسكرياً على المنشآت النووية الإيرانية.. هذا الهجوم غير القانوني أدى إلى أضرار كبيرة، وتتحمل واشنطن المسؤولية الكاملة عنه، ويجب أن تحاسب وتجبر على تعويض الخسائر المادية والمعنوية».

وأكد ولايتي أن الشعب الإيراني سيواصل مقاومة الضغوط والعدوان، وسيظل متمسكاً بحقه في التقدم العلمي والاستقلال التكنولوجي، مضيفاً أن لا قوة قادرة على منعه من نيل حقوقه المشروعة.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن طهران ستتابع هذا العدوان عبر المسارات القانونية والدبلوماسية، مؤكداً أن القضية مدرجة على جدول أعمال الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

على صعيد متصل، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم.

وأوضح للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، غير أن طهران ربما تستأنفه من موقع مختلف.

وذكر ترامب أنه سيناقش ملف إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عندما يزور البيت الأبيض غداً.

وأضاف ترامب، «أعتقد أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة دائمة.. ربما يضطرون للبدء من موقع مختلف.. ستكون هناك مشكلة إذا استأنفوه».

وصرح ترامب بأنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مشيراً إلى أن إيران لديها رغبة في عقد اجتماع معه.

إلى ذلك، قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، وذلك وفق بيانات رادار اطلعت عليها.

وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع التلغراف من قبل أكاديميين أمريكيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب.

وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية.

ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته التلغراف، أن أنظمة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيداً بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16% من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب.

ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ87%.