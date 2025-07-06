مسؤول إيراني يطالب أمريكا بالتعويض عن تضرر منشآت نووية

وأكد ولايتي أن الشعب الإيراني سيواصل مقاومة الضغوط والعدوان، وسيظل متمسكاً بحقه في التقدم العلمي والاستقلال التكنولوجي، مضيفاً أن لا قوة قادرة على منعه من نيل حقوقه المشروعة.
وذكر ترامب أنه سيناقش ملف إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عندما يزور البيت الأبيض غداً.
وأضاف ترامب، «أعتقد أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لانتكاسة دائمة.. ربما يضطرون للبدء من موقع مختلف.. ستكون هناك مشكلة إذا استأنفوه».
وصرح ترامب بأنه لن يسمح لطهران باستئناف برنامجها النووي، مشيراً إلى أن إيران لديها رغبة في عقد اجتماع معه.
إلى ذلك، قالت صحيفة التلغراف البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، وذلك وفق بيانات رادار اطلعت عليها.
وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع التلغراف من قبل أكاديميين أمريكيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب.
وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية.
ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته التلغراف، أن أنظمة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيداً بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16% من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب.
ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ87%.