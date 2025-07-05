وكالة الطاقة الذرية تسحب آخر مفتشيها من إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، سحب آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل إيران.

وشنت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية في حرب استمرت 12 يوماً. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول تلك المنشآت النووية، حيث أكد المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن ذلك يمثّل أولوية قصوى له.

وقالت الوكالة عبر منصة «إكس»: «غادر فريق من مفتشينا إيران بأمان، أمس، متوجهين إلى مقر الوكالة في فيينا، وذلك بعد أن ظلوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري في الآونة الأخيرة».

وقالت الوكالة: «شدد غروسي على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن».

وأدت الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران أو إلحاق أضرار جسيمة بها، لكن لم يتضح بعد مصير الجزء الأكبر من المخزون الإيراني الذي يبلغ تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب.

ولا سيما ما يزيد على 400 كيلوغرام جرى تخصيبها حتى درجة نقاء تصل إلى 60 %، وهي نسبة قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي. ويشير معيار الوكالة الدولية إلى أن هذه الكمية تكفي، إذا ما جرى تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع تسعة أسلحة نووية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، إنه على الرغم من عدم الثقة بواشنطن بعد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فإن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، مؤكداً أن «إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم».

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن تخت روانجي قوله في مقابلة مع شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية تم بثها الخميس بالتوقيت المحلي: «إن إيران لا تعتزم وقف تخصيب اليورانيوم».

وقال روانجي: «ما لم يكن هناك أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة ضدنا، فلن نرد». وأضاف: «نحن نؤيد الدبلوماسية والحوار، لكن على الحكومة الأمريكية أن تقنعنا بأنها لن تستخدم القوة العسكرية خلال المحادثات. هذا شرط أساسي لقيادتنا لاتخاذ قرار بشأن الجولة القادمة من المحادثات».

وأردف: «سياستنا بشأن التخصيب لم تتغير. لإيران الحق الكامل في التخصيب داخل أراضيها. الشيء الوحيد الذي يجب علينا مراعاته هو عدم التوجه نحو العسكرة في المجال النووي».

ورداً على سؤال حول تصريحات المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حول احتمال نقل 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجمات الأمريكية، قال روانجي: «لا أعرف مكان هذه المواد، وأفضل عدم الإفصاح عن المزيد».

خطة إسرائيلية

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ المزيد من الخطوات بعد الحرب مع إيران لضمان عدم تشكيل إيران أي تهديد. وأضاف أن الجيش يعد خطة إنفاذ لهذا الغرض.

وأضاف الوزير بعد اجتماع مع مسؤولين عسكريين كبار: «يجب أن يستعد الجيش فيما يتعلق بالاستخبارات والعمليات لضمان الهيمنة الجوية على طهران، ومنع إيران من إعادة بناء قدراتها».