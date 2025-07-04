طهران: ملتزمون بمعاهدة حظر الانتشار النووي

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، إن طهران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، واتفاق الضمانات الوارد فيها.
وذلك بعد يوم من إقرار طهران قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف عراقجي عبر منصة «إكس»: «تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب واضحة تتعلق بالسلامة والأمن».
نحن مع الدبلوماسية.. على الولايات المتحدة إقناعنا بأنهم لن يستخدموا القوة العسكرية أثناء تفاوضنا.. هذا عنصر أساسي لتكون قيادتنا في موقع يمكنها من اتخاذ قرار بشأن جولة المحادثات المقبلة.
إلى ذلك، ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مصدرين لم يذكر اسميهما، أن الولايات المتحدة تعتزم عقد محادثات بشأن الملف النووي مع إيران في أوسلو الأسبوع المقبل.
وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت: «ستواصل الوزارة استهداف مصادر إيرادات طهران، وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى موارد مالية، تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار».