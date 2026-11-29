نقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته يوم السبت عن مصادر أن إيران استخدمت خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس في شن هجمات على قوات أمريكية، وذلك بعد بدء الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران.

وأشار التقرير، نقلا عن مصدرين مطلعين على مناقشات ⁠داخلية للشركة، إلى أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لسبيس إكس غضب بشدة عندما علم بوجود حالتي استخدام غير مصرح به لستارلينك، وخلص فريقه إلى أن هاتين الحالتين مرتبطتان بجهود إيران ضد القوات الأمريكية.

وقال أحد المصدرين للصحيفة إن ماسك أُبلغ أيضا بأن الجيش الأمريكي شغّل طائرات مسيرة أحادية الاتجاه باستخدام النسخة العسكرية من ستارلينك، وهي ستارشيلد، لكن ضمن خطة أقل كلفة مخصصة للعمليات الأرضية.

ولم ترد سبيس إكس ووزارة الخارجية الإيرانية بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وذكرت الصحيفة أن تقريرا سريا موجها إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث تناول استخدام الجيش الإيراني لستارلينك.

وقالت ⁠وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لرويترز إنها "ليست على علم بالتقرير المقدم (لمكتب وزير الدفاع) بشأن هذا الموضوع".

أثار استخدام ستارلينك في ⁠مناطق صراع ⁠جيوسياسي وسيطرة الحكومة الأمريكية عليها، فضلا عن استخدامها غير المشروع من كيانات خاضعة للعقوبات، اهتماما كبيرا في خضم الحربين الدائرتين ⁠في أوكرانيا وإيران.

وليس لدى ستارلينك ترخيص للعمل في إيران، لكن ماسك قال في السابق إن الخدمة نشطة هناك.