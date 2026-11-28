لم يظهر أي مؤشرات على اختراق دبلوماسي في ملف أزمة إيران رغم بقاء المسار السياسي مفتوحاً، في وقت تلوّح فيه طهران باللجوء إلى خيارات عسكرية لكسر الحصار البحري الأمريكي بعد تقارير عن تراجعها عن كسر الحصار عبر قافلة ناقلات نفط.

واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلّمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت.

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي حمد المشعان إدانة بلاده القاطعة للاعتداءات الإيرانية، وآخرها الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف، أول من أمس، أحد المواقع الحيوية في الكويت، وأسفر عن مقتل مواطنين إيطاليين وإصابة مواطن كويتي وآخر باكستاني، فضلاً عن وقوع أضرار مادية جسيمة.

وشدد المشعان على أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، محملاً إيران المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها.

وأكدت الكويت احتفاظها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

نقاشات إيرانية

وتتزايد التهديدات الإيرانية باللجوء إلى القوة العسكرية لكسر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، وسط تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.

وكشفت تقارير عن نقاشات داخل المؤسسات الإيرانية بشأن إمكانية إرسال ناقلات نفط لتحدي الحصار الأمريكي، مشيرة إلى تقارير عن بحث المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خطة لتحريك 14 ناقلة، قبل اتخاذ قرار بتعليق تنفيذها.

ونفت وسائل إعلام إيرانية انطلاق قافلة من الناقلات لكسر الحصار، في ظل المخاوف من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى مواجهة عسكرية مباشرة جديدة مع القوات الأمريكية.

وفي أحدث حلقات التصعيد الذي يهدد أمن الملاحة الدولية، تعرضت ناقلة نفط لانفجار أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وجاء ذلك بعد يوم من انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما إثر اصطدامهما بألغام بحرية.

اجتماع إسلام آباد

إلى ذلك، بحثت السعودية وتركيا وباكستان، في إسلام آباد، ملف إيران وآليات تنفيذ اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وتعزيز التنسيق العسكري والأمني بين الدول الثلاث، في ظل استمرار الاعتداءات الحوثية على السعودية وتزايد التهديدات التي تواجه أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وعقدت اللجنة الاستراتيجية والسياسية والدفاعية المشتركة اجتماعاً بمشاركة مسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والقيادات العسكرية في الدول الثلاث، تناول سبل تطوير آليات التنسيق الدفاعي وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية، وخيارات الحلول السياسية لأزمة إيران.