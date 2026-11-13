" الطاقة الذرية": لا أحد يعرف مصير اليورانيوم المخصب في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم توافر معلومات لديها بشأن وضع اليورانيوم الإيراني المخصب، وعدم تمكن مفتشيها من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية منذ الهجمات التي وقعت في يونيو 2025.

وبحسب تقرير للوكالة فإنها لم تتلق أي معلومات من إيران بشأن وضع منشآتها وموادها النووية، كما لم تتمكن من الوصول إليها، باستثناء محطة بوشهر لتوليد الكهرباء.

وأعربت الوكالة عن مخافوفها في ظل عدم سماح إيران لها بالاطلاع على معلومات التصميم أو تفتيش منشأة أصفهان لتخصيب اليورانيوم، التي أُعلن عنها في يونيو 2025.

وأضاف أن الوكالة لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان للتخصيب، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية، الأمر الذي يزيد صعوبة التحقق من طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية ووضع المواد الموجودة في المنشآت.