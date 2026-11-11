لا تصعيد ولا اتفاق.. ترامب يختار خنق الاقتصاد الإيراني

بدأت واشنطن بالدفع نحو خيار ثالث يتمثل في مواصلة حصار إيران اقتصادياً، بدلاً من استئناف الضربات العسكرية أو التوصل إلى اتفاق سريع مع طهران، وهو ما خلق حالة طوارئ في طهران المتأزمة من الخنق، حيث هددت بالتصعيد، في وقت طالبت «مجموعة السبع» طهران بوقف الهجمات في «هرمز». بينما يترقب العالم ما ستؤول إليه تطورات الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع - خلال اجتماع مغلق عُقد في باريس - أن الرئيس دونالد ترامب اختار مواصلة الضغط الاقتصادي على طهران، بعدما درس خياري استئناف التصعيد العسكري أو التوصل إلى اتفاق.ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر حضرت الاجتماع أن روبيو قدم هذا النهج بوصفه «خياراً ثالثاً» يهدف إلى خنق النظام الإيراني اقتصادياً، موضحاً أن واشنطن لم تحدد موعداً لإنهاء إجراءاتها العقابية.

وأكد أن ترامب لا يخضع لضغط زمني لإنهاء الإجراءات العقابية، معتبراً أن استمرار الضغوط قد يدفع طهران إلى تغيير موقفها بمرور الوقت.

نصر

في الاثتاء، أعلن ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة قد حسمت بالفعل الحرب ضد إيران، مشيرا إلى أن تحديد موعد انتهائها هو مسألة أخرى.

وقال ترامب - خلال فعالية بمناسبة "يوم المحاربين القدامى" بولاية فرجينيا - : "لم تبدأ أمريكا حربا ضد إيران، فإيران هي التي تشن حربا على أمريكا منذ عام 1979، كان ينبغي التعامل مع هذا الأمر منذ زمن طويل".

وأضاف: "في ظل هذه الإدارة -وقد حان الوقت لذلك- تصدى أحدهم لهم. لقد تصدينا جميعا، وواجهناهم بكل قوة، وانتصرنا. وأضاف المسألة الآن هي متى نريد إنهاء هذه الحرب. نحن نسعى لضمان تحقيق نصر كامل، لا نصر بنسبة 93%، سيكون نصرا شاملا.

تباين

وتأتي هذه الاستراتيجية وسط تباين داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران؛ إذ يدفع تيار نحو استئناف الضربات العسكرية، في حين يفضل آخر مواصلة العقوبات والضغط الدبلوماسي، خصوصاً في أعقاب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز وما تبعه من ارتفاع الأسعار عالمياً.وبحسب «أكسيوس»، تحظى دعوات التصعيد العسكري بدعم إسرائيلي، في حين تعارض معظم دول المنطقة العودة إلى المواجهة، خشية انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والمصالح الاقتصادية.من جهتها صعّدت إيران من لهجتها تجاه الولايات المتحدة بالتزامن مع استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، إذ تحدث مسؤولون إيرانيون عن توجيهات جديدة من المرشد الأعلى تمنح القوات المسلحة هامشاً أوسع للتحرك والرد على أي تهديد محتمل. ويأتي هذا في ظل تضررها من الخنق الاقتصادي. وأعلنت إيران انفجار ناقلتَي نفط بألغام بحرية في مضيق هرمز. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن ناقلة ثالثة اشتعلت فيها النيران شرق المضيق. ويأتي ذلك غداة إعلان «الحرس» إصابة ثلاث ناقلات.

وقف الهجمات

في الأثناء، طالبت «مجموعة السبع» إيران بوقف «هجماتها المتواصلة» على السفن المدنية في مضيق هرمز. وتعهدت - عند غياب الحل الدبلوماسي - بالعمل المنسق للحد من قدرة طهران - على المستويين الاقتصادي والسياسي - على تأجيج عدم الاستقرار في المنطقة والعالم.وأشاد وزراء خارجية المجموعة بجهود الوسطاء الإقليميين، في بيان صدر بعد اجتماعاتهم في باريس يومي 9 و10 نوفمبر وجددوا دعمهم لجميع المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية دائمة تستجيب للمخاوف الدولية من البرنامج النووي الإيراني. وقالوا إنه يجب ألا يُسمح لإيران مطلقاً بتطوير أو امتلاك سلاح نووي، ودعوها إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة. ودان البيان «بشدة» الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما سببته عرقلة العبور في مضيق هرمز من اضطراب في التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.وجدد الوزراء التزامهم بحرية المرور الآمن في المضيق، ومعارضتهم فرض أي ضرائب أو رسوم أو تكاليف غير قانونية، وأي تمييز أو قيود على الملاحة. وأشادوا بـالأنشطة الدفاعية التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) لإزالة الألغام من الممرات الملاحية ومرافقة السفن المدنية.

وقالوا إن مبادرة دفاعية «متعددة الجنسيات ومستقلة» تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تسهم في استئناف الملاحة في المضيق، ولا سيما من خلال دعم التحقق من إزالة جميع الألغام.وتعهد الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على إيران، وللتدابير التي أُعيد فرضها في سبتمبر 2025 بموجب آلية «سناب باك» في القرار 2231. ودعوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى خطوات مماثلة، وطالبوا طهران باستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأبدى البيان بالغ القلق من تورط إيران في مخططات وأعمال عنيفة تستهدف مواطني دول المجموعة وأراضيها. وأشار إلى إعلان بريطانيا مسؤولية إيران عن الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في 27 سبتمبر. وختم بالقول: «يجب ألا يساور إيران أي شك في أننا متحدون». كما عبّر وزراء خارجية مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس هذا الأسبوع عن «قلقهم البالغ إزاء تورط إيران في مخططات عنيفة». كما أيد وزراء مجموعة السبع اتهام بريطانيا لإيران بالضلوع في حادثة قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في 27 سبتمبر.