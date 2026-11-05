ترامب: لا خطط فورية لاستئناف الحرب على إيران

بالتزامن مع ما وقع من زلزال سياسي في قلب المشهد السياسي الأمريكي باقتناص الحزب الديمقراطي الأغلبية في الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وخسارة نظرائهم الجمهوريين مخالبهم في مطبخ صناعة القرار، شدد الرئيس دونالد ترامب على عدم وجود خطط فورية لشن ضربات على إيران، وإن لم يستبعد ذلك حال دعت الحاجة، وسط تحذيرات إيرانية من اتساع نطاق الحرب في المنطقة حال استئناف الحرب عليها.

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة ليست لديها خطط فورية لشن ضربة على إيران.

وألمح ترامب في مقابلة أجرتها معه صحيفة فينانشال تايمز البريطانية، إلى رضاه عن الوضع الراهن للمواجهة مع إيران، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى استعداده لشن المزيد من الهجمات إذا لزم الأمر.

وقال ترامب في المقابلة الهاتفية التي استغرقت 6 دقائق: «يبدو أننا نحصل على كل ما نريده».

ورداً على سؤال حول تلميحات قوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باحتمال وقوع هجوم في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قال ترامب: «أنا مستعد ونحن مستعدون.. نحن على أهبة الاستعداد للتحرك إذا دعت الحاجة، لكن قد لا يكون هناك أي داعٍ لذلك».

وادعى ترامب أن أسعار الطاقة ستنخفض بشكل حاد بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز أصبحت الآن أكبر مما كانت عليه قبل الحرب، وأن الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية ينجح في خنق اقتصاد طهران.

ووصف ترامب الوضع مع إيران قائلاً: «إنه ممتاز».

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تخوض حرباً بالمعنى الحقيقي مع إيران، مضيفاً: «نحن لسنا في حرب فعلية، فقد استهدفناهم ودمرنا قدراتهم النووية، ثم ضربناهم مجدداً في عمليات مثل الغضب الملحمي وغيرها، لكن إذا فكرت في الأمر فنحن لم نخض حرباً حقيقية معهم منذ فترة طويلة، ربما 6 أشهر أو أكثر».

وتابع ترامب: «لا أعتبر أننا في حالة حرب تشبه الحرب في أوكرانيا، أو الحروب التي شهدناها في الحربين العالميتين الأولى والثانية».

في السياق، أشار ترامب إلى استمرار مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، قائلاً: «رغم أنه موجود تحت مئات الأطنان من الصخور، فإنني لست سعيداً بوجوده هناك، لذا فهي إحدى القضايا التي نناقشها معهم.. نحن نجري محادثات وسنرى كيف ستؤول الأمور في النهاية».

تحذيرات

في المقابل، حذر مرشد إيران مجتبى خامنئي، من اتساع نطاق الحرب في المنطقة حال استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران.

وقال في رسالة: إذا تكررت مثل هذه الاعتداءات، فإن نطاق الحرب سيصبح أوسع بكثير. واعتبر خامنئي أن من يتوقعون تغييراً في السياسة الأمريكية مخطئون.

تدمير ناقلات

على صعيد آخر، ادعت إيران اشتعال النيران في أربع ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية خلال محاولتها عبور مضيق هرمز، وأنها لا تزال تحترق، كما زعمت توقيف سفينتين مخالفتين أُخريين.

وأشار البيان الإيراني إلى إسقاط طائرة مسيّرة من طراز إم كيو 9 فوق مضيق هرمز، بعد رصدها بواسطة أنظمة دفاع جوي، مشيراً إلى أنها الطائرة الـ56 من الطراز نفسه التي تعلن إيران إسقاطها.