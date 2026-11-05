ترامب: لا خطط فورية لاستئناف الحرب على إيران

وألمح ترامب في مقابلة أجرتها معه صحيفة فينانشال تايمز البريطانية، إلى رضاه عن الوضع الراهن للمواجهة مع إيران، رغم إشارته في الوقت ذاته إلى استعداده لشن المزيد من الهجمات إذا لزم الأمر.
وقال ترامب في المقابلة الهاتفية التي استغرقت 6 دقائق: «يبدو أننا نحصل على كل ما نريده».
ووصف ترامب الوضع مع إيران قائلاً: «إنه ممتاز».
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تخوض حرباً بالمعنى الحقيقي مع إيران، مضيفاً: «نحن لسنا في حرب فعلية، فقد استهدفناهم ودمرنا قدراتهم النووية، ثم ضربناهم مجدداً في عمليات مثل الغضب الملحمي وغيرها، لكن إذا فكرت في الأمر فنحن لم نخض حرباً حقيقية معهم منذ فترة طويلة، ربما 6 أشهر أو أكثر».
وتابع ترامب: «لا أعتبر أننا في حالة حرب تشبه الحرب في أوكرانيا، أو الحروب التي شهدناها في الحربين العالميتين الأولى والثانية».
في السياق، أشار ترامب إلى استمرار مفاوضات غير مباشرة مع إيران بشأن مصير مخزونها من اليورانيوم المخصب، قائلاً: «رغم أنه موجود تحت مئات الأطنان من الصخور، فإنني لست سعيداً بوجوده هناك، لذا فهي إحدى القضايا التي نناقشها معهم.. نحن نجري محادثات وسنرى كيف ستؤول الأمور في النهاية».
تحذيرات
وقال في رسالة: إذا تكررت مثل هذه الاعتداءات، فإن نطاق الحرب سيصبح أوسع بكثير. واعتبر خامنئي أن من يتوقعون تغييراً في السياسة الأمريكية مخطئون.
تدمير ناقلات
وأشار البيان الإيراني إلى إسقاط طائرة مسيّرة من طراز إم كيو 9 فوق مضيق هرمز، بعد رصدها بواسطة أنظمة دفاع جوي، مشيراً إلى أنها الطائرة الـ56 من الطراز نفسه التي تعلن إيران إسقاطها.