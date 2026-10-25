إيران.. الشعب يكتوي بنار الحرب وارتفاع الأسعار

دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد إلى إطلاق حملة لخفض استهلاك الغاز بنسبة 10 في المئة على الأقل، وذلك في ظل توقّعات بحدوث نقص في الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء.

وتعاني إيران منذ فترة طويلة من نقص في مادة الغاز الرئيسية لتشغيل أنظمة التدفئة، الأمر الذي تفاقم في ظل الحرب مع الولايات المتحدة التي اندلعت في أواخر فبراير.

وغالبا ما تنخفض درجات الحرارة في إيران خلال فصل الشتاء إلى ما دون درجة التجمّد، خصوصا في شمال البلاد.

وقال قاليباف في مقطع فيديو نقلته وسائل إعلام إيرانية إنّه "من أجل تجاوز فصل الشتاء المقبل، لا بد من بذل جهود على مستوى البلاد... لخفض استهلاك الغاز بنسبة 10 في المئة على الأقل".

كما دعا رئيس البرلمان الإيراني الحكومة إلى مواجهة الغلاء المستمر للسلع الأساسية، والعمل على ضبط توزيعها، في ظل الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون.