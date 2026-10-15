واشنطن تعلن تدمير قارب مرتبط بإيران في "هرمز"

أعلن الجيش الأمريكي، الأربعاء، أن قواته دمّرت قارباً مرتبطاً بإيران في مضيق هرمز، بعد رصده أثناء تنفيذه عمليات مراقبة وتحديد أهداف لسفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن العملية نُفذت في السادس من أكتوبر الجاري، مشيرة إلى إجلاء جميع أفراد طاقم القارب بسلام قبل تدميره، فيما لا تزال الجهود جارية لإعادتهم إلى بلدانهم.

واتهمت القيادة المركزية الحرس الثوري الإيراني بمواصلة استهداف البحارة المدنيين والسفن الحربية الأمريكية في المياه الإقليمية خلال الأشهر السبعة الماضية، مشيرة إلى أن أنشطته تهدد آلاف البحارة المدنيين الذين يعبرون الممرات البحرية في المنطقة.

ولم تقدم القيادة الأمريكية تفاصيل إضافية بشأن عدد أفراد الطاقم أو طبيعة المعدات المستخدمة في عمليات المراقبة، كما لم توضح جنسياتهم.