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الشرق الأوسط

«السبع» تقود تحركاً لاستعادة الملاحة في «هرمز»

  • ترامب يتوعد إيران ويشكك في التزامها بأي اتفاق
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وكالات
عواصم
حاملة الطائرات روزفلت التي أعلنت واشنطن مؤخراً دخولها المنطقة في إطار الحرب مع إيران
أ ف ب
حاملة الطائرات روزفلت التي أعلنت واشنطن مؤخراً دخولها المنطقة في إطار الحرب مع إيران

اتفق قادة دول مجموعة السبع، أمس، على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.

وأكدت الدول، في بيان، عقب الاجتماع الافتراضي الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة الاستعادة الفورية والكاملة لحقوق ومبادئ الملاحة في المضيق، معربة عن عزمها على مضاعفة جهودها الجماعية لتحقيق ذلك.

وأدانت المجموعة الاعتداءات الإيرانية على دول مجاورة، محذرة من تأثيرها في التجارة الدولية وأمن الطاقة.

كما اتفق القادة على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، وهو ما أكده أيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي ذلك، فيما تواصل واشنطن ضغوطها على إيران، مع تلويح ترامب بحسم الحرب سريعاً.

وقال إن إيران «مستعدة للاستسلام»، مشككاً في الوقت نفسه في احتمال التزامها بأي تفاهم يتم التوصل إليه.

كما لوح بإمكانية استئناف عمليات عسكرية واسعة ضدها إذا أخفقت المفاوضات، مشيراً إلى أن ذلك قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها.