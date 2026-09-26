ترامب يرفض المقترح الإيراني بشأن هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح الإيراني بشأن هرمز.

وعرضت إيران على الولايات المتحدة خطة من سبعة أيام وضعت "بالتنسيق" مع المرشد الأعلى، لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، في محاولة جديدة لكسر الجمود في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الخطة تتطلب رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، ورفع العقوبات المفروضة على النفط. ويمكن أن تعقبها محادثات أوسع بشأن قضايا يتفق عليها الطرفان.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الشروط تستند إلى مذكرة تفاهم سابقة بين واشنطن وطهران انهارت في يوليو، وتضمنت وقف الأعمال العدائية على جميع الجبهات وإجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية على إيران.