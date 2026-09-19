إيران تعمّق أزماتها باستئناف نشاطها النووي

أكدت الإمارات ضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد، دون أي رسوم أو قيود أو عوائق.

وشددت في بيان، ألقاه معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن، أن أمن سلاسل الإمداد والتجارة الدولية والطاقة يشكل جزءاً لا يتجزأ من صون السلم والأمن الدوليين.

وفيما تدخل الحرب مع إيران شهرها السابع، يواصل النظام الإيراني تجاهل أزمات شعبه، وتعميقها، إذ بدأ في تسريع وتيرة إعادة بناء منشأة نووية، كانت قد تعرضت للقصف سابقاً على يد إسرائيل، وذلك وفقاً لصور أقمار اصطناعية حديثة أشار إليها تقرير صدر، أمس، عن معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن.

وذكر المعهد أن إيران «تمضي قدماً وبسرعة في إعادة بناء منشأة طالقان 2»، الواقعة داخل مجمع بارتشين العسكري، قرب طهران.

كما أظهرت الصور أن إيران أضافت تحصينات دفاعية حول مداخل الأنفاق في موقع «جبل الفأس» المرتبط بالبرنامج النووي والمدفون في أعماق الأرض، والذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً بقصفه.

وبالتزامن مع تحرك لمجموعة السبع لبحث أزمة الإمدادات في المنطقة، جدد البيت الأبيض، أمس، تأكيده بأن ترامب حقق أهدافه من المواجهة مع إيران، فيما تستعد واشنطن لوضع الملف الإيراني على طاولة القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في واشنطن، 24 الجاري.

إلى ذلك، قالت مصادر لـ«سي إن إن» إن واشنطن تستعد لنقل مسيّرات «إم كيو 9 ريبر» للمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من نقل معدات عسكرية أمريكية إلى المنطقة، وسط ترويج إدارة ترامب لشراكات عسكرية تهدف إلى تنفيذ عمليات مرتقبة.