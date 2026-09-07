أمريكا تضيّق الخناق على إيران وتؤمن أساطيل نفط هرمز

الجيش الأمريكي: استهداف إيران سفينة عسكرية في المضيق كذب محض

وزير دفاع سابق يحذر من تحول الصراع إلى حرب بلا نهاية

يُضيّق الخناق على إيران كل يوم أكثر، في ظل حصار أمريكي محكم، لا تمر من بين يديه سفينة، فيما ترافق السفن الأمريكية الناقلات، وتساعدها في عبور مضيق هرمز.

وقال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، إن عبور مضيق هرمز حالياً يتطلب استخدام القوة العسكرية، مضيفاً أن البحرية الأمريكية تساعد العديد من السفن على المرور عبر المضيق.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان المضيق آمناً، قال رايت في مقابلة مع «سي إن إن»: نتعاون مع بعض أساطيل الشحن التي ترغب في المرور.

وأضاف أن السفن الإيرانية لا تعبر من مضيق هرمز على الإطلاق، وهذه قنبلة موقوتة لاقتصادهم. وتابع: نساعد العديد من السفن على العبور.

ولكن الأمر يتطلب قوة عسكرية لفعل ذلك حالياً، نحن لسنا في مستويات ما قبل الحرب. وأضاف: لا يزال الإيرانيون يتسببون في مشكلات، لكن البحرية الأمريكية تنتصر في هذه المعركة، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

بدورها، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، أمس، إن قواتها تواصل فرض الحصار البحري على إيران.

وأضافت أنه حتى 6 سبتمبر، قامت القوات الأمريكية بتغيير مسار 92 سفينة تجارية، وتعطيل 3 سفن، وتفتيش سفينتين، لضمان الامتثال التام للحصار.

وتقوم طائرة مقاتلة شبحية من طراز إف-35 إيه تابعة لسلاح الجو الأمريكي بدوريات فوق المياه الإقليمية، في الوقت الذي تواصل فيه قوات القيادة المركزية الأمريكية فرض الحصار البحري على إيران.

إلى ذلك، نفى الجيش الأمريكي، إعلان إيران بأنها استهدفت سفينة عسكرية أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز، ووصف ذلك بأنه كذب محض.

وقال الكابتن تيم هوكينز، الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وهو كذب محض.

نهاية قريبة

سياسياً، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن نهاية النظام الإيراني باتت قريبة، محذراً طهران من مهاجمة إسرائيل مجدداً.

وأضاف نتنياهو، خلال اجتماع للحكومة، أن النظام الإيراني يترنح، ويقاتل من أجل بقائه، ويتجه إلى الانهيار، معتبراً أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، بحسب بيان نشرته الحكومة الإسرائيلية.

وتابع نتنياهو أن إيران ستتلقى ضربة لا يمكنها حتى تخيلها، إذا أقدمت على مهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

على صعيد متصل، قالت القيادة المركزية إن الناقلة M/T Kylo غرقت في خليج عُمان، مضيفة أنها انضمت إلى البحرية الإيرانية في قاع البحر.

وأضافت سنتكوم، في منشور على منصة إكس: بفضل دقة واحترافية أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، غرقت الناقلة M/T Kylo اليوم في خليج عمان.

وانضمت إلى البحرية الإيرانية في قاع البحر. ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو لعملية استهداف السفينة.

حرب بلا أفق

من جهته، حذر ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، من أن الحرب مع إيران قد تستمر 6 أشهر أخرى.

وقال بانيتا في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، إن الحرب مع إيران معرضة لخطر التحول إلى حرب لا نهاية لها، في ظل عدم وجود نهاية واضحة تلوح في الأفق.

وقال بانيتا، الذي شغل أيضاً منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد باراك أوباما: ليس سراً أن الولايات المتحدة وإيران عالقتان في مأزق رهيب، لا توجد فيه سوى خيارات قليلة جداً لإنهاء هذه الحرب.

مشيراً إلى أن الصراع يسير نحو التحول إلى حرب فاشلة أخرى، على غرار العراق وأفغانستان، وفق المصدر. وأضاف: أعتقد أن الاحتمال الأكبر هو أن تستمر هذه الحرب 6 أشهر أخرى، من دون التوصل إلى حل.

قمع معارضين

وفي شأن آخر، أعلنت السلطات الإيرانية، أمس، اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية مقطع مصور متداول، يظهر راكبي دراجات نارية يلوحون بأعلام منظمة مجاهدي خلق المعارضة والمحظورة في إيران.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر الإنترنت، أشخاصاً على متن دراجات نارية، وهم يجوبون شوارع شبه خالية، ويرفعون أعلام المنظمة باللونين الأبيض والأحمر.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، أن السلطات تمكنت من تحديد هوية جميع الأفراد الذين ظهروا في المقطع واعتقالهم، مدعياً ارتباطهم بمنظمة مجاهدي خلق، من دون الكشف عن عدد المعتقلين.

ووفق التلفزيون الرسمي، جاب موكب الدراجات النارية شوارع قرب مدينة كرج، غربي طهران، فيما لم يتضح توقيت تصوير المشاهد المتداولة.