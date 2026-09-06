"كذب محض".. واشنطن تنفي مزاعم إيران باستهداف سفينة أمريكية في هرمز

نفى الجيش الأمريكي إعلان إيران بأنها استهدفت سفينة عسكرية أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز، ووصف ذلك بأنه "كذب محض".

وزعمت وسائل إعلام رسمية في طهران إن السفينة الأمريكية كانت تحاول دخول منطقة تقول إيران إنها محظورة في مضيق هرمز.

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية: "إن التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وهو كذب محض."

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها قصفت ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية على سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية.