وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات على إيران ستؤدي إلى انهيار النظام

أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن واشنطن تمضي في تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران وعزلها دولياً، محذراً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران من إجراءات ضدها.

وقال بيسنت إن العقوبات والإجراءات الاقتصادية ستحد من قدرة إيران على التحرك عبر وكلائها، مشيرا إلى ان العقوبات على إيران ستؤدي إلى "انهيار النظام".

وقال بيسنت إن خطة تصعيد العقوبات الاقتصادية على إيران تقلل من احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية مكثفة ضد إيران.

وأضاف في تصريح لشبكة سي إن بي سي "إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط".

وأشار وزير الخزانة الأميركي إلى أن واشنطن تنسق جهود عزل إيران اقتصادياً، مؤكداً ثقته بأن الجميع، بما في ذلك الصين، يرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي ⁠اليوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ‌يوم الاثنين "للحديث بشكل محدد عما ‌سنقوم به" بشأن ‌إيران.

وحذر الرئيس ‌الأمريكي دونالد ‌ترامب أمس الأربعاء ​من ‌عواقب اقتصادية ​ضد أي ⁠دولة تقدم "أي نوع ​من ⁠الدعم الحيوي ⁠لإيران"، في وقت تسعى ⁠فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إلى ‌جانب إسرائيل قبل نحو ستة ​أشهر.