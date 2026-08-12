الجيش الأمريكي يطلق النار على سفينة حاولت خرق حصار إيران

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء أنه أطلق النار على سفينة ترفع علم بنما في خليج عمان متهمة بمحاولة انتهاك الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن السفينة تجاهلت التحذيرات بالتوقف، مما دفع مروحية أمريكية إلى إطلاق صواريخ على غرفة المحركات في السفينة "إم/في فيلا نوفا"، مما أدى إلى تعطيلها. ولم يذكر بيان القيادة المركزية الأمريكية ما إذا كان طاقم السفينة قد تعرض لأي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقالت القيادة المركزية إنها أعادت توجيه 55 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت ثلاث سفن غير ممتثلة، واعتلت متن سفينتين. وتنشر البحرية الأمريكية حاليا أكثر من 15 سفينة حربية، بما في ذلك حاملتا طائرات وسفينة هجوم برمائية، يتمركزون في مياه بحر العرب.