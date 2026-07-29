ترامب متفائل بشأن إيران من دون رمي العصا

ترامب ونتانياهو يؤكدان عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي
الرئيس الأمريكي محبط من نتانياهو: لماذا عليك أن تعلن ما يدور بيننا للعالم؟
إسرائيل ترغب في مهاجمة إيران وأمريكا ترفض
كاتس يكشف: مقاتلات أمريكية أقلعت من إسرائيل لضرب إيران
وفي مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، كشف ترامب عن أنه يود تجنب استهداف محطات توليد الكهرباء والجسور في إيران، إلا أنه لم يستبعد ذلك حال الفشل في التوصل إلى اتفاق، مبيناً أن الإيرانيين يعلمون ذلك.
سحق كامل
لقاء إيجابي
وعقد نتانياهو اجتماعاً إيجابياً للغاية مع ترامب في البيت الأبيض، تخلله تأكيدهما عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي، وفق ما أفاد مصدر في وفد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضاف أنهما: «جددا التزامهما الثابت بضمان ألا تحصل إيران مطلقا على أسلحة نووية».
وقبيل مغادرته إلى العاصمة الأمريكية، صرح نتانياهو، بأن لقاءه مع ترامب شرف كبير ومسؤولية كبيرة في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه سيناقش مع ترامب كل القضايا المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها إيران.
وقال كاتس في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية: «نريد حقاً مهاجمة إيران لكن الولايات المتحدة لا توافق على ذلك».
وأضاف أن للولايات المتحدة مصالح في إيران تتجاوز مصالح إسرائيل.
وأضاف متحدثاً عن ما تعرضت له إيران: «لقد انهارت الإمبراطورية المتعجرفة التي هددت بتدمير إسرائيل».
أوضح كاتس أن إسرائيل أعلنت بأوضح العبارات، أنها إذا تعرضت لهجوم، فسوف تهاجم بكل قوتها.
وكشف كاتس، عن أن طائرات مقاتلة أمريكية أقلعت من إسرائيل لضرب إيران خلال الهجمات الأخيرة، والإيرانيون يعلمون ذلك، على حد قوله.
وأضاف كاتس: «الواقع أنه في الوقت الراهن، وقد يتغير هذا خلال ساعة، فإن الإيرانيين يطلقون النار على كل شيء في المنطقة باستثناء دولة واحدة، دولة إسرائيل.. إنهم يعلمون أن طائرات أمريكية تقلع من هنا لتنفيذ الضربات.. هذا لا يعني أننا نعرف ما سيحدث غداً، بل يعني أننا نعرف ما هو ردنا.. لقد أعلنت ذلك، ورئيس الوزراء أعلن ذلك، وقد أوضحنا الأمر بشكل قاطع، إذا تعرضت إسرائيل لإطلاق نار، فسوف نرد بكل قوة».
موقف خليجي
وذكرت الخارجية السعودية، في بيان، أن اللقاء بحث كذلك سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس، إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج.
وأكد الوزراء على أهمية مواصلة العمل المشترك، وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية، وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف.
معدل سفن
وأظهرت البيانات، أن حركة المرور لا تزال أقل من الذروة المسجلة في يوم واحد خلال هذا الشهر والبالغة 46 سفينة، والتي سجلت في 14 يوليو.
وكشفت البيانات أنه من بين 12 سفينة دخلت البحر الأحمر، أول من أمس، كانت هناك أربع ناقلات نفط. وكانت إحداها ناقلة نفط عملاقة واثنتان من فئة «سويزماكس» والرابعة من فئة «أفراماكس».
وأظهرت البيانات أن من بينها أربع ناقلات من فئة «سويزماكس» وثلاث ناقلات من فئة «أفراماكس» وناقلتان متوسطتا الحجم وناقلة واحدة عملاقة.
إحباط هجوم
ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله، إن سلاح الجو الملكي، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعامل فجراً مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني. وأضاف أنه تم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة.
ولم يحدد البيان مصدر تلك الطائرة المسيرة. بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، إنه اعترض مسيرة قرب الحدود الأردنية، لم تدخل الأجواء الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه يتحقق من مصدر إطلاقها.