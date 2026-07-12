المسار الدولي لـ«هرمز» يطفو على سطح المفاوضات

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ما يمكن وصفه بالإنذار الأخير لإيران، طالبة منها إعلاناً رسمياً ومكتوباً بعودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي وفتحه بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية كما كان قبل اندلاع الحرب، من دون فرض أي رسوم عبور، والتعهد بعدم مهاجمة السفن التي تعبر المضيق، أو مواجهة تصعيد عسكري.

وأمام هذا التهديد سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة مسقط، أمس، لبحث اقتراح جديد بفتح المسار الدولي الأوسط عبر مضيق هرمز، بدلاً من عبور السفن من المسار الإيراني الشمالي أو العماني الجنوبي وفقاً لما قاله موقع «إكسيوس» الأمريكي نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

وأشار الموقع إلى مشاركة مفاوضين قطريين في المحادثات في مسقط. وقال مصدر إقليمي لـ«أكسيوس»، إن الأطراف تناقش احتمال إصدار بيان بشأن فتح الممر الأوسط أمام حركة الملاحة بصورة كاملة وحرة.

وتحمل الرسالة الأمريكية طابعاً سياسياً وعسكرياً في آنٍ، إذ تسعى واشنطن إلى ممارسة ضغط مباشر على طهران لإعلان التزامها بحرية الملاحة قبل انتهاء المفاوضات. ومع تزايد التقارير عن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد ترامب بأن الولايات المتحدة «ستبيد بالكامل» إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك.

وقال إن هناك 1000 صاروخ جاهزة وفي وضع الإطلاق باتجاه إيران وستتبعها آلاف أخرى على الفور، ⁠إذا ما نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها، الذي تردد صداه في ⁠أرجاء عديدة من العالم، باغتيال أو محاولة اغتياله.

ونشرت صحف إيرانية، أمس، تصميماً بواسطة الذكاء الاصطناعي يظهر «قائمة الاغتيالات والسجناء» المستهدفة من قبل إيران، عقب تصريحات ترامب وإصدار بيان مكتوب من مجتبى خامنئي، نجل الزعيم الإيراني الراحل علي خامنئي، يتوعد فيه بالانتقام.

ويظهر التصميم كلاً من ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كما شملت القائمة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأوروبيين.