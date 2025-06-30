إيران تكشف عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية خلال حرب الـ12 يوماً

قتل 935 شخصا على الأقل في إيران أثناء حربها مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني "الاثنين"، بعد نحو أسبوع على دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن الناطق باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير قوله "خلال الحرب التي استمرت 12 يوما تم تحديد هويات 935 قتيلاً حتى اللحظة". وتشمل الحصيلة 132 امرأة و38 طفلا، وفق جهانغير.

وأضاف أن حصيلة الضربة على سجن إوين بطهران ارتفعت إلى 79 قتيلا، وتشمل سجناء وزوارا من أقارب السجناء وموظفين إداريين.

وكانت السلطة القضائية أعلنت "الأحد" عن مقتل 71 شخصا في الهجوم على السجن.

بدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 يونيو بعمليات قصف أودت بعلماء مرتبطين ببرنامج طهران النووي وكبار المسؤولين العسكريين.

وطالت الضربات الإسرائيلية قواعد عسكرية ومنشآت نووية ومناطق سكنية في أنحاء إيران.

وردت إيران بموجات من الضربات الصاروخية وبالطيران المسير شملت مدنا رئيسية في إسرائيل من بينها تل أبيب وحيفا مودية بـ28 شخصا بحسب السلطات الإسرائيلية. ودخل وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ في 24 يونيو.

