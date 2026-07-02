ترامب: لا تراجع عن تدمير «نووي» إيران

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحقيق تقدم في المحادثات غير المباشرة مع إيران، أمس، مؤكداً أنه لا تراجع عن تدمير برنامجها النووي. وفيما كشفت مصادر عن أن المحادثات غير ​المباشرة تركزت على الإفراج عن أموال ⁠إيرانية مجمدة، ومضيق هرمز، حذّر نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، من أن المفاوضات لا تزال في بداياتها، وأن واشنطن لديها العديد من أدوات الضغط التي لم تستخدمها بعد.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أنها قادت حواراً أمنياً إقليمياً استضافته البحرين بمشاركة قادة دفاع من 12 دولة.

وأصدرت «سنتكوم» بياناً جاء فيه أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، وكبار المسؤولين العسكريين من الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وعُمان وسوريا ولبنان ومصر والأردن واليمن، ناقشوا فرص تعزيز التعاون الدفاعي، وأكدوا التزامهم المشترك بضمان حرية تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.

وبحسب البيان: «أنشأت القيادة المركزية الأمريكية ودول في المنطقة خلية تنسيق جديدة للدفاع الجوي في الشرق الأوسط لتبادل المعلومات والإنذارات المتعلقة بالتهديدات، إلى جانب الاستجابة للحالات الطارئة».