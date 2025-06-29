إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات.. وترامب ينفي بحث مساعدتها نووياً

شدد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، على أن إيران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي بعد الاعتداء على سيادة دولة قطر، وفيما أعربت طهران عن استعدادها لاستناف المفاوضات مع واشنطن نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث إدارته مساعدة إيران في بناء برنامج نووي سلمي.

أنور قرقاش

ودوّن معالي الدكتور أنور قرقاش، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أمس: «وقفت دول الخليج ضد الحرب الإسرائيلية على إيران وقفة قوية ومؤثرة، وسعت في كافة المنابر الدولية لخفض التصعيد ودعت لحل القضايا العالقة، وعلى رأسها الملف النووي، عبر المسار السياسي.

ورغم ذلك، جاء الاستهداف الإيراني لسيادة دولة قطر الشقيقة، وهو استهداف يطالنا جميعاً».

وختم معاليه تدوينته بالقول: «اليوم، ونحن نطوي صفحة الحرب، تبقى طهران مطالبة بترميم الثقة مع محيطها الخليجي، بعدما تضررت بفعل هذا الاعتداء».

تصريحات إيرانية

إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن استعداد بلاده بشكل أساسي لاستئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «إذا كان الرئيس ترامب صادقاً في رغبته في التوصل إلى اتفاق، فيتعين عليه أن يضع جانباً النبرة غير المحترمة وغير المقبولة تجاه المرشد الإيراني، علي خامنئي».

مضيفاً: «قدم الإيرانيون دماءهم وليس أرضهم، لقد صمدوا أمام وابل من القنابل زنة ألف طن، لكنهم لم يستسلموا، إيران لا تعرف كلمة استسلام».

كما قال وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، إن الولايات المتحدة وإسرائيل أثبتتا عدم التزامهما بأي وعود.

وأضاف مؤمني خلال مراسم تشييع جثامين أشخاص سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية، إن جميع المسؤولين والقوات المسلحة في البلاد على أهبة الاستعداد، للرد بقوة.

نفي أمريكي

في الأثناء نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار، لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.

وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية.. لم أسمع يوماً عن هذه الفكرة السخيفة، واصفاً التقارير بأنها خدعة».

وأكد ترامب أنه سيأمر بمزيد من الضربات ضد إيران إذا تبين أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.

صلاحيات الحرب

كما رفض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة من الديمقراطيين لمنع ترامب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران.

وجاء التصويت بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 ضد قرار متعلق بصلاحيات الحرب كان يتطلب موافقة الكونغرس على شن المزيد من العمليات العسكرية ضد إيران.

وجاء التصويت بشكل شبه كامل على أساس حزبي باستثناء أن السناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا صوت ضد القرار إلى جانب الجمهوريين، بينما صوت الجمهوري، راند بول، من ولاية كنتاكي لصالح القرار مع الديمقراطيين.

على صعيد متصل أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي في رسالة بأن هدف الغارات الأمريكية على إيران مطلع الأسبوع الماضي كان تدمير قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ومنع الخطر الذي يمثله الحصول على سلاح نووي واستخدامه.

وكتبت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالسعي إلى اتفاق مع الحكومة الإيرانية».

معدلات طبيعية

في السياق أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مستويات الإشعاع في منطقة الخليج لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية عقب الغارات العسكرية، التي استهدفت منشآت نووية في إيران.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في بيان، أن بيانات الإشعاع الإقليمي التي ترِد إلى الوكالة بشكل منتظم عبر نظام المراقبة الدولي (IRMIS) تؤكد عدم رصد أي تسرب إشعاعي كبير كان من الممكن اكتشافه من خلال هذه الشبكة، التي تضم 48 دولة، ولفت إلى أن التقييم الحالي للوكالة المبني على معلومات من هيئة الرقابة النووية الإيرانية يشير إلى أن الضربات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، تسببت في تسربات إشعاعية محدودة داخل المنشآت المستهدفة، مع بعض الآثار السامة الموضعية دون تسجيل أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج تلك المواقع.