ترامب: إيران تريد العودة لطاولة المفاوضات

أكدت الولايات المتحدة رغبة إيران في العودة لطاولة المفاوضات، مشددة على ضرورة تمكين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش المواقع النووية.

وفيما أعلنت إسرائيل أنها تعد خطة تنفيذية ضد إيران، مؤكدة أن من واجب العالم منعها من حيازة قنبلة نووية، قدمت إيران شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان على قصف إسرائيلي طال مناطق مدنية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يرغب في أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو مصدر آخر يحظى باحترام، من تفتيش المواقع النووية الإيرانية.

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يعتقد أن المواقع محيت، رافضاً أي إشارة بأن الأضرار التي لحقت بالمواقع لم تكن عميقة. ولفت ترامب إلى أنه أوقف على الفور العمل على تخفيف العقوبات عن إيران.

ونشر ترامب على منصة «تروث سوشيال»: خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، كان من شأنها أن تمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل..

تلقيت بياناً مليئاً بالغضب والكراهية، فتخليت فوراً عن جميع أعمال تخفيف العقوبات، وغيرها. وأشار ترامب، إلى أنه منع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مهاجماً إياه لقوله إن طهران انتصرت في الحرب مع إسرائيل، وخاطبه قائلاً:

لقد هزمت شر هزيمة. وشدد ترامب، على أن إيران تريد العودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها النووي، قائلاً: إيران تريد الاجتماع. وكما تعلمون، تم تدمير مواقعها، مواقعها النووية، من دون الخوض في التفاصيل.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران. وأضاف كاتس في بيان، أن الخطة تشمل الحفاظ على تفوق إسرائيل الجوي ومنع طهران من إحراز التقدم نووي وإنتاج الصواريخ والرد على إيران لدعمها الأنشطة المعادية لإسرائيل.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، أن من واجب العالم منع إيران من حيازة القنبلة النووية. وقال جدعون ساعر عبر منصة «إكس»، إن إسرائيل تحركت في اللحظة الأخيرة في وجه تهديد وشيك لها وللمنطقة وللمجتمع الدولي، مضيفاً:

إيران تواصل الدعوة إلى إزالة إسرائيل والتحرك من أجل تحقيق ذلك.. من واجب المجتمع الدولي أن يمنع، بكل الوسائل الملائمة، النظام الأكثر تطرفاً في العالم من حيازة السلاح الأكثر خطورة.

وتابع ساعر: لا يزال النظام الإيراني على حاله. فهو يواصل خداع المجتمع الدولي ويعمل بنشاط على منع الرقابة الفعالة على برنامجه النووي.

أهداف

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، إن إسرائيل قتلت أكثر من 30 مسؤولاً أمنياً إيرانياً و11 خبيراً نووياً. وأضاف المسؤول أن الضربة الافتتاحية التي شنتها إسرائيل في 13 يونيو ألحقت أضراراً بالغة بدفاعاتها الجوية وزعزعت قدرتها على الرد في الساعات الأولى الحاسمة من الصراع.

وذكر أن القوات الجوية الإسرائيلية ضربت أكثر من 900 هدف، وألحق الجيش الإسرائيلي أضراراً بالغة بقدرة إيران على إنتاج الصواريخ، قائلاً: تعرض المشروع النووي الإيراني لضربة كبيرة.. فقد تم تحييد قدرة النظام على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وتم تحييد قدرته الحالية على إنتاج نواة سلاح نووي.

رفض

في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن طهران قد ترفض أي طلب من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المواقع النووية الإيرانية. وكتب عراقجي في منشور على «إكس»:

إصرار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، على زيارة المواقع التي قُصفت بذريعة أنها في إطار اتفاق الضمانات، لا معنى له، بل وربما ينطوي على خبث نية.. تحتفظ إيران بحقها في اتخاذ أي خطوات دفاعاً عن مصالحها وشعبها وسيادتها.

شكوى

على صعيد متصل، قدمت إيران شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن قصف إسرائيل لمدنيين ومنشآت مدنية ونووية. وذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية، أن ممثلاً للحكومة انتقد الهجمات على المستشفيات والمناطق السكنية والمنشآت النووية، في خطاب لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. وجاء في الخطاب أن هذه كانت انتهاكات واضحة للمبادئ الرئيسية للقانون الدولي.