ترامب يرفض استنساخ «اتفاق أوباما»

تتواصل الجهود الإقليمية للتوصل إلى تفاهم يهدف إلى إنهاء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، رغم إعلان القوات الأمريكية تنفيذ هجمات في جنوب إيران، استهدفت مواقع لإطلاق الصواريخ وزوارق كانت تحاول زرع ألغام بحرية.

بينما يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا نادراً لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي اليوم، مع اقتراب المحادثات مع إيران من مرحلة حاسمة، ورفضه مجدداً استنساخ اتفاق 2015 مع إيران، الذي أبرمه سلفه الأسبق باراك أوباما.

ويعقد ترامب، اليوم، اجتماعاً نادراً لمجلس الوزراء في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، وفق ما صرح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس. ويعكس اختيار هذا المنتجع المنعزل في جبال ماريلاند، الذي نادراً ما يزوره ترامب خلافاً للرؤساء السابقين، حساسية المناقشات.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن الملف الإيراني سيهيمن على الاجتماع الذي يُتوقع أن يحضره جميع أعضاء مجلس الوزراء. وأضافت الصحيفة أن الملف الاقتصادي سيُطرح أيضاً على جدول الأعمال.

نقل اليورانيوم

وكان ترامب دعا، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إلى نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة من أجل تدميره، أو تدميره داخل إيران أو في موقع آخر يتم الاتفاق عليه بالتنسيق مع طهران وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفيما تدور مفاوضات للتوصل إلى اتفاق قد ينهي الحرب، يؤكد ترامب أنه «لن يكون شبيهاً» بالاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما. ووفق تقرير في موقع شبكة «سي إن إن»، فإن الاتفاق السابق فرض قيوداً على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع جزئي للعقوبات والإفراج عن أصول مجمدة، قبل أن ينسحب منه ترامب في 2018 ويصفه بأنه «الأسوأ».

حالياً، تشير المفاوضات إلى تقدم محتمل نحو اتفاق جديد يتضمن التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكن منتقدين، بينهم شخصيات أمريكية بارزة، يرون أنه قد يعيد إنتاج نقاط الضعف نفسها في الاتفاق السابق.

في المقابل، يسعى ترامب إلى النأي بنفسه عن إرث أوباما، مؤكداً أن «أي اتفاق جديد سيكون مختلفاً جذرياً». وقال في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «سيكون النقيض تماماً لكارثة خطة العمل الشاملة المشتركة التي تفاوضت عليها إدارة أوباما الفاشلة، التي كانت بمثابة طريق مباشر وواضح لإيران نحو امتلاك سلاح نووي، كلا، أنا لا أبرم اتفاقيات كهذه».

كلمة أو جملة

وتنقل «سي إن إن» عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قوله، أمس، إن المحادثات بشأن اتفاق مع إيران متعثرة بسبب الخلافات حول صياغة الاتفاق. وصرّح للصحافيين: «سيستغرق الأمر بضعة أيام حتى نصل إلى حل الخلافات حول كلمة أو جملة»، وتابع:

«علينا أن نعمل على ذلك». وجاءت تصريحات روبيو بعد ساعات من قيام الجيش الأمريكي بـ«ضربات دفاع عن النفس» استهدفت مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية والقوارب حول مضيق هرمز. وعند سؤاله عن الضربات، قال روبيو: «يجب أن تكون المضائق مفتوحة، وستكون مفتوحة بطريقة أو بأخرى، لذا يجب أن تكون مفتوحة».

وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت، فجر أمس، شن «ضربات دفاعية» استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية في محيط مضيق هرمز. وقال المتحدث باسمها، تيموثي هوكينز، لـ«سي إن إن» رداً على سؤال حول الانفجارات في محيط المضيق:

«شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعاً عن النفس في جنوب إيران لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية». وأضاف: «شملت الأهداف مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام».

وتابع: «تواصل القيادة المركزية الأمريكية الدفاع عن قواتها مع ضبط النفس خلال فترة وقف إطلاق النار». وقال الجيش الأمريكي إنه تصرف بضبط النفس في استهداف دفاعي لمواقع إطلاق الصواريخ وقوارب تزرع الألغام.