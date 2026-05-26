الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات "دفاع عن النفس" في جنوب إيران

قال الجيش الأمريكي يوم الاثنين إنه نفذ ضربات "دفاع عن النفس" في جنوب إيران، شملت مواقع لإطلاق الصواريخ وقوارب كانت تضع ألغاما، وذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن المفاوضات "تسير بشكل جيد".

وقال الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، في بيان إن الضربات نُفذت "لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية"، مضيفا أن الجيش "يمارس ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار القائم".

ولم تتوفر تفاصيل إضافية على الفور، بما في ذلك مزيد من المعلومات حول طبيعة التهديدات الإيرانية وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للمفاوضات.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن أي اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران يجب أن يتضمن شرطا بانضمام عدة دول إضافية، من بينها السعودية وباكستان، إلى "اتفاقات أبراهام"، وهي اتفاقات رعتها الولايات المتحدة خلال ولايته الأولى بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء هذا المقترح في وقت تواجه فيه الصفقة الناشئة مع إيران انتقادات من جمهوريين يتبنون نهجا أكثر تشددا تجاه طهران، وقد يضيف ذلك تعقيدات دبلوماسية جديدة إلى المفاوضات.